ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¡Ö·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡Ù(23Æü19:00¡Á)¤Ç¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á
MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¯¼£²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤òËÜ²»¤ÇÏÃ¤¹Æ±ÈÖÁÈ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤âÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢Ê¸²½¿Í¡¦ÀìÌç²È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Èà¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç±é½Ð¡¦¾®ÃçÀµ½Å»á¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ20Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ¯¼£²È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¹ç¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏºµÄ°÷¤ä¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤é¤¬»²Àï¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û²ÃÆ£¹À¼¡
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ
¡Ö¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤¬Á´¤¯¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤ä¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¥Û¥ó¥Í¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ªËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ó¥Í¤·¤«¤Û¤Ü¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤«¤Ê¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½À¯¼£²È¤¿¤Á¤ÎÂç·ãÏÀ¤òMC¤È¤·¤Æ²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸òÄÌÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸òÄÌÀ°Íý¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡ûËÙ¹¾µ®Ê¸
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ
¡Ö½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎMC¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ÎÀ¯¼£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤ÈiU(¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³Ø)¤Î¼ø¶È¤ÇÂÐÃÌ¡£À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤ÈÇ½ÎÏ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
