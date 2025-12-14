来年元日の日本武道館でＧＨＣタッグ挑戦が決まったＢＵＳＨＩ（左）とシルエットが内藤哲也にしか見えない「ＸＸＸＸ」

　プロレスリング・ノアは１３日、来年１月１日の日本武道館大会の全対戦カードと試合順を発表した。

　１３日の名古屋大会で丸藤正道＆拳王が王者組のマサ北宮＆杉浦貴を破りＧＨＣタッグ王座を奪取した。試合後、拳王が初防衛戦の相手に元日の武道館に参戦が決まっている今年５月に新日本プロレスを退団したＢＵＳＨＩと内藤哲也と思われる「ＸＸＸＸ」を指名した。

　ＢＵＳＨＩ＆ＸＸＸＸ（内藤哲也か？）の意向は不明も新王者の要求をノアは、全面的に受け入れ武道館の第７試合で両軍によるＧＨＣタッグ選手権を決定した。

　武道館大会のメインイベントはＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと２度目の防衛戦を行う。

　◆来年１・１日本武道館全対戦カード

　▼メインイベント　ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ　ＶＳ　挑戦者・ＯＺＡＷＡ

　▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・郄橋ヒロム　ＶＳ　挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ

　▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・丸藤正道、拳王　ＶＳ　挑戦者組・ＢＵＳＨＩ、ＸＸＸＸ

　▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

清宮海斗、ジャック・モリス　ＶＳ　カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ

　▼第５試合　ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・ドラゴン・ベイン　ＶＳ　挑戦者・アルファ・ウルフ

　▼第４試合・Ｂｒｅａｋ　ｔｈｅ　Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ　ＶＳ　小峠篤司、モハメド　ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９

　▼第３試合　プログレス　アトラス選手権試合

王者・ウィル・クロス　ＶＳ　挑戦者・サクソン・ハックスリー

　▼第２試合　Ｂｌａｃｋ　Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純　ＶＳ　藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太

　▼第１試合　ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、小田嶋大樹　ＶＳ　挑戦者組・アレハンドロ、カイ・フジムラ、挑戦者組・Ｅｉｔａ、近藤修司