新日本プロレス「退団」ＢＵＳＨＩ＆「ＸＸＸＸ」（内藤哲也か？）、来年元日に丸藤＆拳王「ＧＨＣタッグ」挑戦…日本武道館大会全対戦カード決定
プロレスリング・ノアは１３日、来年１月１日の日本武道館大会の全対戦カードと試合順を発表した。
１３日の名古屋大会で丸藤正道＆拳王が王者組のマサ北宮＆杉浦貴を破りＧＨＣタッグ王座を奪取した。試合後、拳王が初防衛戦の相手に元日の武道館に参戦が決まっている今年５月に新日本プロレスを退団したＢＵＳＨＩと内藤哲也と思われる「ＸＸＸＸ」を指名した。
ＢＵＳＨＩ＆ＸＸＸＸ（内藤哲也か？）の意向は不明も新王者の要求をノアは、全面的に受け入れ武道館の第７試合で両軍によるＧＨＣタッグ選手権を決定した。
武道館大会のメインイベントはＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと２度目の防衛戦を行う。
◆来年１・１日本武道館全対戦カード
▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合
王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 挑戦者・ＯＺＡＷＡ
▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合
王者・郄橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ
▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合
王者組・丸藤正道、拳王 ＶＳ 挑戦者組・ＢＵＳＨＩ、ＸＸＸＸ
▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ
清宮海斗、ジャック・モリス ＶＳ カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ
▼第５試合 ＧＨＣナショナル選手権試合
王者・ドラゴン・ベイン ＶＳ 挑戦者・アルファ・ウルフ
▼第４試合・Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ
ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９
▼第３試合 プログレス アトラス選手権試合
王者・ウィル・クロス ＶＳ 挑戦者・サクソン・ハックスリー
▼第２試合 Ｂｌａｃｋ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ
マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純 ＶＳ 藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太
▼第１試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ
王者組・ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ 挑戦者組・アレハンドロ、カイ・フジムラ、挑戦者組・Ｅｉｔａ、近藤修司