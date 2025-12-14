【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 アウクスブルク（日本時間12月13日／ヴァルトシュタディオン）

【映像】堂安律、衝撃カットイン弾→GKが動けず“ドン引き”

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が決勝ゴールを挙げた。この場面で相手GKが見せたリアクションが話題となっている。

リーグ戦では2試合勝利がないフランクフルトが、ブンデスリーガ第14節でアウクスブルクと対戦した。4ー2ー3ー1のフォーメーションで、堂安は右のサイドハーフとして先発出場している。

するとゴールレスで迎えた68分、ボックス手前でボールを受けた堂安が得意のカットインを開始。ケベン・シュロッターベックのスライディングを交わし、クリスティヤン・ヤキッチのプレスもいなして前進する。最後は、正面を塞ぎにきたクリスラン・マツィマを左右に揺さぶり、タイミングをずらして左足でシュートを放つとこれがゴールネットを揺らした。

このシーンでアウクスブルクのGKフィン・ダーメンは、シュートに備えて重心を低く構えた。しかし、スライディングしたマツィマの足に当たってコースが変わったボールに反応できず。最後はただボールを見送るのみとなってしまった。ゴールネットが揺れた瞬間には頭を抱えてその場にフリーズした。するとSNSのファンたちは「GKもノーチャンスだな」「GK頭抱えてたやん」「絶望させた」「ヤバいな」「ドン引きやん」 「コース変わってたのか！」「これはGKにとっては不運」「悪魔の左足やな」と擁護する声が上がっている。

結局このゴールが決勝点となり、フランクフルトが勝利。敗れたアウクスブルクは2度のオフサイドでゴールが取り消しになるなど不運な結果となった。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）