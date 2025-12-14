【ピザハット】マルゲリータが驚きの590円！クリスマスや正月はお得に楽しんじゃお
ピザハットは、2025年12月11日から26年2月1日まで、新規会員登録で「ピザハット・マルゲリータ」（Mサイズ）が持ち帰り590円で購入できる家計応援キャンペーンを実施しています。
1人あたりは295円に
Mサイズは2人前なので、1人あたり295円と驚きの価格で、ピザハット・マルゲリータを楽しむことができます。
キャンペーンの内容は、以下の通り。
HUT REWARDS新規会員限定、「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」を、お持ち帰りおよび公式サイト・アプリ注文で、通常価格1860円のところ、590円で楽しめます。
キャンペーンはお持ち帰り限定で、公式サイト・アプリからの注文のみ対象となります。
ピザはMサイズ限定で、ハンドトス生地のみです。
キャンペーンの期間は、12月11日から26年2月1日まで。一部を除く全国のピザハット店舗で販売しています。
詳細は公式サイトから確認できます。
ピザハットおすすめの組み合わせ
人数やシーンに合わせた最適な組み合わせを紹介します。季節感のあるメニューや定番ピザを組み合わせることで、初めてでも安心して注文できます。
・親子4人におすすめ（905円〜/1人）
・新規会員登録キャンペーンでお得に楽しむ「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」
・季節ならではの味わいを家族みんなが楽しめる「冬のワンダフル4（Mサイズ）」
・好みに合わせて選べるサイド3個セット
価格は3620円〜。
・友だち5人のホームパーティにおすすめ（748円〜/1人）
・新規会員登録キャンペーンでお得に楽しむ「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」
・人気のピザをまとめて堪能できる「ピザハット・ベスト４（Lサイズ）」
価格は3740円〜。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部