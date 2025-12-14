「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「ぶっちゃけ就職以外で学歴って使わなくないですか？ それ以外の価値をイマイチ感じないんですが」※1

学歴はなんのためにある？

――今回の相談者の質問は一理あるといいますか、学歴の一つの特徴かと思うのですが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：僕もいいたいことはすごくわかります。なんだかんだ言ってまだ学歴フィルターなるものが存在していますし、高学歴であればあるほど将来の選択肢が多いことを考えると、就職のために学歴があると思えてしまいますよね。

ただ、当然就職のために学歴があるなんてことはなくて、あくまで1つの側面でしかありません。

――詳しく教えてください。

びーやま：学歴というか、大学に通う最大の価値はやはり学問を深く学べることです。きれいごとに聞こえるかもしれませんが、そんなつもりはまったくなくて、学ばないんだったら大学に行かなくていいとすら僕は思います。

いいところに就職するだけだったら、今の時代は転職という手段がありますから、大学に行かずともキャリアアップは可能です。高卒から最終的に大手企業にたどり着いた人を僕は何人も知っています。

新卒で入ることが大事なのかもしれませんが、その後に落ちぶれてしまう可能性があることなども考えると、高学歴は人生を保証してくれるものでは決してないですし、思ったよりも効果は限定的です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）