　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※12月5日信用買い残の11月28日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1604銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　 　　-8,889　　160,360　 4801.22
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-3,259　　 30,673　　　7.55
３．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-2,902　　 19,869　　 12.89
４．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-2,279　　 19,380　　　7.55
５．<4917> マンダム 　　 　　　-805　　　　498　　 29.82
６．<6723> ルネサス 　　 　　　-759　　　2,151　　　1.63
７．<4063> 信越化 　　　 　　　-638　　　3,158　　 19.75
８．<3962> チェンジＨＤ　　　　-574　　　2,371　　 13.04
９．<4911> 資生堂 　　　 　　　-538　　　2,171　　　3.77
10．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-493　　　9,287　　　3.35
11．<6753> シャープ 　　 　　　-482　　　3,078　　　1.69
12．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-436　　　2,224　　　7.25
13．<6526> ソシオネクス　　　　-419　　　7,964　　　8.00
14．<6920> レーザーテク　　　　-418　　　1,379　　　1.28
15．<7532> パンパシＨＤ　　　　-409　　　6,427　　　4.40
16．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-401　　 10,115　　 42.41
17．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-360　　　1,644　　　5.39
18．<8058> 三菱商 　　　 　　　-360　　　3,249　　　2.85
19．<2471> エスプール 　 　　　-351　　　1,582　　 38.59
20．<2492> インフォＭＴ　　　　-346　　　3,022　　 10.39
21．<8304> あおぞら銀 　 　　　-332　　　1,753　　　1.41
22．<9023> 東京メトロ 　 　　　-291　　　3,661　　　2.65
23．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-289　　　4,829　　　9.63
24．<7012> 川重 　　　　 　　　-288　　　4,712　　 14.42
25．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　 　　　-264　　　2,150　　　9.37
26．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-264　　　8,125　　 18.23
27．<4680> ラウンドワン　　　　-263　　　3,725　　 16.16
28．<1802> 大林組 　　　 　　　-238　　　1,060　　　6.54
29．<8766> 東京海上 　　 　　　-235　　　3,980　　 19.82
30．<6976> 太陽誘電 　　 　　　-233　　　1,239　　　5.16
31．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-229　　　3,670　　　1.31
32．<2337> いちご 　　　 　　　-220　　　1,275　　　7.06
33．<4751> サイバー 　　 　　　-210　　　3,465　　 11.06
34．<6963> ローム 　　　 　　　-204　　　1,320　　　4.97
35．<6098> リクルート 　 　　　-201　　　1,311　　　2.59
36．<6525> コクサイエレ　　　　-200　　　1,021　　　2.84
37．<4755> 楽天グループ　　　　-183　　 14,395　　　4.64
38．<8802> 菱地所 　　　 　　　-177　　　　672　　　2.66
39．<6178> 日本郵政 　　 　　　-171　　　2,011　　 17.58
40．<7088> フォーラムＥ　　　　-169　　　1,109　　　0.00
41．<4552> ＪＣＲファ 　 　　　-162　　　2,236　　 11.00
42．<4061> デンカ 　　　 　　　-157　　　　327　　 10.77
43．<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　 　　　-153　　　　584　　　2.34
44．<1803> 清水建 　　　 　　　-152　　　　715　　　2.79
45．<1808> 長谷工 　　　 　　　-145　　　　162　　　1.01
46．<5288> アジアパイル　　　　-143　　　　647　　462.71
47．<4369> トリケミカル　　　　-137　　　　834　　 16.34
48．<6481> ＴＨＫ 　　　 　　　-130　　　　674　　 11.82
49．<1963> 日揮ＨＤ 　　 　　　-126　　　1,067　　 10.52
50．<7762> シチズン 　　 　　　-124　　　2,420　　 11.40

株探ニュース