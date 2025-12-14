信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、三菱ＵＦＪ、ＪＸ金属
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※12月5日信用買い残の11月28日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1604銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -8,889 160,360 4801.22
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -3,259 30,673 7.55
３．<5016> ＪＸ金属 -2,902 19,869 12.89
４．<7013> ＩＨＩ -2,279 19,380 7.55
５．<4917> マンダム -805 498 29.82
６．<6723> ルネサス -759 2,151 1.63
７．<4063> 信越化 -638 3,158 19.75
８．<3962> チェンジＨＤ -574 2,371 13.04
９．<4911> 資生堂 -538 2,171 3.77
10．<9984> ＳＢＧ -493 9,287 3.35
11．<6753> シャープ -482 3,078 1.69
12．<7182> ゆうちょ銀 -436 2,224 7.25
13．<6526> ソシオネクス -419 7,964 8.00
14．<6920> レーザーテク -418 1,379 1.28
15．<7532> パンパシＨＤ -409 6,427 4.40
16．<8473> ＳＢＩ -401 10,115 42.41
17．<5713> 住友鉱 -360 1,644 5.39
18．<8058> 三菱商 -360 3,249 2.85
19．<2471> エスプール -351 1,582 38.59
20．<2492> インフォＭＴ -346 3,022 10.39
21．<8304> あおぞら銀 -332 1,753 1.41
22．<9023> 東京メトロ -291 3,661 2.65
23．<3436> ＳＵＭＣＯ -289 4,829 9.63
24．<7012> 川重 -288 4,712 14.42
25．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -264 2,150 9.37
26．<3697> ＳＨＩＦＴ -264 8,125 18.23
27．<4680> ラウンドワン -263 3,725 16.16
28．<1802> 大林組 -238 1,060 6.54
29．<8766> 東京海上 -235 3,980 19.82
30．<6976> 太陽誘電 -233 1,239 5.16
31．<6330> 東洋エンジ -229 3,670 1.31
32．<2337> いちご -220 1,275 7.06
33．<4751> サイバー -210 3,465 11.06
34．<6963> ローム -204 1,320 4.97
35．<6098> リクルート -201 1,311 2.59
36．<6525> コクサイエレ -200 1,021 2.84
37．<4755> 楽天グループ -183 14,395 4.64
38．<8802> 菱地所 -177 672 2.66
39．<6178> 日本郵政 -171 2,011 17.58
40．<7088> フォーラムＥ -169 1,109 0.00
41．<4552> ＪＣＲファ -162 2,236 11.00
42．<4061> デンカ -157 327 10.77
43．<3563> Ｆ＆ＬＣ -153 584 2.34
44．<1803> 清水建 -152 715 2.79
45．<1808> 長谷工 -145 162 1.01
46．<5288> アジアパイル -143 647 462.71
47．<4369> トリケミカル -137 834 16.34
48．<6481> ＴＨＫ -130 674 11.82
49．<1963> 日揮ＨＤ -126 1,067 10.52
50．<7762> シチズン -124 2,420 11.40
