　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※12月5日信用売り残の11月28日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1604銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-3,282　　 12,524　　　1.93
２．<2181> パーソルＨＤ　　　-3,132　　　　985　　　2.57
３．<3103> ユニチカ 　　 　　-1,266　　　1,606　　　2.29
４．<6503> 三菱電 　　　 　　-1,248　　　　269　　 10.66
５．<7201> 日産自 　　　 　　-1,228　　　6,764　　　4.19
６．<4765> ＳＢＩＧＡＭ　　　　-975　　　　 51　　 10.71
７．<6622> ダイヘン 　　 　　　-890　　　　 38　　 11.86
８．<4633> サカタＩＮＸ　　　　-761　　　　112　　　1.38
９．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-694　　　5,392　　 18.41
10．<3315> 日本コークス　　　　-498　　　　704　　　3.50
11．<6857> アドテスト 　 　　　-485　　　2,694　　　1.82
12．<5202> 板硝子 　　　 　　　-410　　　　182　　 73.26
13．<6594> ニデック 　　 　　　-402　　　1,128　　 12.60
14．<8267> イオン 　　　 　　　-377　　　4,010　　　0.51
15．<7261> マツダ 　　　 　　　-336　　　1,973　　　1.64
16．<9509> 北海電 　　　 　　　-301　　　1,185　　　6.18
17．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-296　　　　942　　　6.64
18．<4506> 住友ファーマ　　　　-271　　　　640　　 11.36
19．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-270　　　3,064　　 46.81
20．<7270> ＳＵＢＡＲＵ　　　　-212　　　　542　　　0.88
21．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-177　　　　454　　 96.75
22．<2678> アスクル 　　 　　　-171　　　　226　　　2.28
23．<7203> トヨタ 　　　 　　　-162　　　2,711　　　4.39
24．<2914> ＪＴ 　　　　 　　　-155　　　　581　　　4.35
25．<5214> 日電硝 　　　 　　　-143　　　　118　　　2.87
26．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-141　　　1,854　　 15.06
27．<4004> レゾナック 　 　　　-141　　　　465　　　2.03
28．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-135　　　　441　　　7.33
29．<7267> ホンダ 　　　 　　　-118　　　　370　　 22.06
30．<3110> 日東紡 　　　 　　　-115　　　　163　　　2.86
31．<8515> アイフル 　　 　　　-114　　　　725　　　9.38
32．<5801> 古河電 　　　 　　　-113　　　　298　　　9.29
33．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-112　　　　837　　　2.13
34．<8923> トーセイ 　　 　　　-108　　　　 90　　　2.17
35．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　-98　　　2,368　　　2.30
36．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　-98　　　　666　　　3.89
37．<6269> 三井海洋 　　　　　　-96　　　　125　　 13.07
38．<285A> キオクシア 　　　　　-95　　　1,734　　　3.55
39．<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　　　　-94　　　　114　　　2.79
40．<8604> 野村 　　　　　　　　-93　　　1,476　　　7.19
41．<7205> 日野自 　　　　　　　-92　　　　128　　 50.59
42．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　-91　　　　564　　　4.55
43．<4552> ＪＣＲファ 　　　　　-86　　　　203　　 11.00
44．<7004> カナデビア 　　　　　-85　　　　735　　　1.24
45．<2734> サーラ 　　　　　　　-85　　　　 59　　　0.55
46．<7762> シチズン 　　　　　　-85　　　　212　　 11.40
47．<9449> ＧＭＯ 　　　　　　　-83　　　　 42　　　1.97
48．<5108> ブリヂストン 　　　　-78　　　　153　　　3.94
49．<9508> 九州電 　　　　　　　-77　　　　106　　 14.26
50．<4996> クミアイ化 　　　　　-76　　　　199　　　7.20

株探ニュース