信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、パーソルＨＤ、ユニチカ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※12月5日信用売り残の11月28日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1604銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -3,282 12,524 1.93
２．<2181> パーソルＨＤ -3,132 985 2.57
３．<3103> ユニチカ -1,266 1,606 2.29
４．<6503> 三菱電 -1,248 269 10.66
５．<7201> 日産自 -1,228 6,764 4.19
６．<4765> ＳＢＩＧＡＭ -975 51 10.71
７．<6622> ダイヘン -890 38 11.86
８．<4633> サカタＩＮＸ -761 112 1.38
９．<9501> 東電ＨＤ -694 5,392 18.41
10．<3315> 日本コークス -498 704 3.50
11．<6857> アドテスト -485 2,694 1.82
12．<5202> 板硝子 -410 182 73.26
13．<6594> ニデック -402 1,128 12.60
14．<8267> イオン -377 4,010 0.51
15．<7261> マツダ -336 1,973 1.64
16．<9509> 北海電 -301 1,185 6.18
17．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -296 942 6.64
18．<4506> 住友ファーマ -271 640 11.36
19．<9432> ＮＴＴ -270 3,064 46.81
20．<7270> ＳＵＢＡＲＵ -212 542 0.88
21．<9434> ＳＢ -177 454 96.75
22．<2678> アスクル -171 226 2.28
23．<7203> トヨタ -162 2,711 4.39
24．<2914> ＪＴ -155 581 4.35
25．<5214> 日電硝 -143 118 2.87
26．<5401> 日本製鉄 -141 1,854 15.06
27．<4004> レゾナック -141 465 2.03
28．<6758> ソニーＧ -135 441 7.33
29．<7267> ホンダ -118 370 22.06
30．<3110> 日東紡 -115 163 2.86
31．<8515> アイフル -114 725 9.38
32．<5801> 古河電 -113 298 9.29
33．<6752> パナＨＤ -112 837 2.13
34．<8923> トーセイ -108 90 2.17
35．<3903> ｇｕｍｉ -98 2,368 2.30
36．<6762> ＴＤＫ -98 666 3.89
37．<6269> 三井海洋 -96 125 13.07
38．<285A> キオクシア -95 1,734 3.55
39．<7911> ＴＯＰＰＡＮ -94 114 2.79
40．<8604> 野村 -93 1,476 7.19
41．<7205> 日野自 -92 128 50.59
42．<1605> ＩＮＰＥＸ -91 564 4.55
43．<4552> ＪＣＲファ -86 203 11.00
44．<7004> カナデビア -85 735 1.24
45．<2734> サーラ -85 59 0.55
46．<7762> シチズン -85 212 11.40
47．<9449> ＧＭＯ -83 42 1.97
48．<5108> ブリヂストン -78 153 3.94
49．<9508> 九州電 -77 106 14.26
50．<4996> クミアイ化 -76 199 7.20
