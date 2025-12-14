冬の乾燥対策に欠かせない保湿ティシューに、スヌーピーと仲間たちの愛らしい“顔”をデザインしたパッケージバージョンが登場！日本製紙クレシアから、「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる」のPEANUTSコラボ限定パッケージが2025年12月1日より数量限定で発売中だ。

【写真】PEANUTSコラボの商品をすべて見る

スヌーピーデザインのクリネックス肌うるる限定パッケージ全3タイプ


「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる スヌーピー」は、3箱パック、ソフトパック120組、ソフトパック240組の3タイプをラインナップ。3箱パックは家族みんなで使える定番サイズで、各204組入り。ソフトパックタイプは場所を選ばず使えるのが魅力で、120組はバッグに入れて持ち歩くのにぴったり、240組はリビングや寝室でたっぷり使いたいときに重宝する。

「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる　3箱パック スヌーピー」408枚(204組)×3箱パック


「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる ソフトパック 120組 スヌーピー」240枚(120組)


「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる ソフトパック 240組 スヌーピー」480枚(240組)


今回のパッケージは、スヌーピーをはじめ、チャーリー・ブラウン、ライナス、ルーシー、サリーなど、おなじみのキャラクターたちの表情豊かな“顔”が大集合。さらに3箱パックと120組には、チャーリー・ブラウンの友人でレアキャラのフランクリンも描かれているという、PEANUTSファンにはたまらないポイントも。

持ち運びに便利な120組(写真左)と、たっぷり使える240組(同右)のソフトパックタイプ


3箱パックの天面には、チャーリー・ブラウンの友人・フランクリンも描かれている


肌うるるシリーズの特徴は、天然由来の植物性保湿成分とコラーゲンを配合した、ふっくらやわらかな肌触り。しっとりとした潤い成分が均一に含まれていて、乾燥しやすい冬に何度も鼻をかんでも肌が赤くなりにくいのがうれしい。風邪やインフルエンザが流行するこの時期の心強い味方となってくれるはず。

デスクに置いてもインテリアのアクセントになるかわいらしさで、子どもも喜ぶこと間違いなし。年末年始の来客用にストックしておくのもおすすめだ。

世代を超えて愛されるPEANUTSの仲間たちが勢ぞろいした限定パッケージは、全国のスーパーやドラッグストアで発売中。数量限定なので、お気に入りのタイプを見つけたら早めにゲットしよう。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC