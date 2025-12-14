スヌーピーと仲間たちの“顔”がいっぱい！「クリネックス ティシュー 肌うるる」限定パッケージが数量限定で発売中
冬の乾燥対策に欠かせない保湿ティシューに、スヌーピーと仲間たちの愛らしい“顔”をデザインしたパッケージバージョンが登場！日本製紙クレシアから、「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる」のPEANUTSコラボ限定パッケージが2025年12月1日より数量限定で発売中だ。
【写真】PEANUTSコラボの商品をすべて見る
「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる スヌーピー」は、3箱パック、ソフトパック120組、ソフトパック240組の3タイプをラインナップ。3箱パックは家族みんなで使える定番サイズで、各204組入り。ソフトパックタイプは場所を選ばず使えるのが魅力で、120組はバッグに入れて持ち歩くのにぴったり、240組はリビングや寝室でたっぷり使いたいときに重宝する。
今回のパッケージは、スヌーピーをはじめ、チャーリー・ブラウン、ライナス、ルーシー、サリーなど、おなじみのキャラクターたちの表情豊かな“顔”が大集合。さらに3箱パックと120組には、チャーリー・ブラウンの友人でレアキャラのフランクリンも描かれているという、PEANUTSファンにはたまらないポイントも。
肌うるるシリーズの特徴は、天然由来の植物性保湿成分とコラーゲンを配合した、ふっくらやわらかな肌触り。しっとりとした潤い成分が均一に含まれていて、乾燥しやすい冬に何度も鼻をかんでも肌が赤くなりにくいのがうれしい。風邪やインフルエンザが流行するこの時期の心強い味方となってくれるはず。
デスクに置いてもインテリアのアクセントになるかわいらしさで、子どもも喜ぶこと間違いなし。年末年始の来客用にストックしておくのもおすすめだ。
世代を超えて愛されるPEANUTSの仲間たちが勢ぞろいした限定パッケージは、全国のスーパーやドラッグストアで発売中。数量限定なので、お気に入りのタイプを見つけたら早めにゲットしよう。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
