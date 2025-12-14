左手だけを使ってグラスに氷を入れる加藤修治さん＝2025年10月、名古屋市

名古屋市中区の「伏見地下街」で、脳卒中を起こし、体のまひなどが残った人たちが調理や接客、メニュー作りを担う「喫茶ドリーム」が営業している。スタッフ1人がパンを押さえ、もう1人がバターを塗るなど、後遺症をカバーする工夫を凝らす。運営団体の担当者は「脳卒中経験者が社会貢献できる場にしたい」と意気込む。（共同通信＝田中荘一郎）

10月下旬、ドリーム店内。スタッフの加藤修治さん（77）が注文を聞き、左手だけを使ってグラスに氷を入れ、コーヒーマシンのボタンを押した。2002年に脳梗塞を発症し、右半身のまひと失語症が残る加藤さん。片手で丁寧に牛乳を注ぎ、アイスラテを完成させた。

この店は1999年、脳卒中の当事者らが別の場所に立ち上げた喫茶店が前身。NPO法人「ドリーム」（同市）が引き継ぎ、小規模作業所の事業の一つとして運営している。

現在、脳卒中を患った30〜70代の約10人がスタッフとして働く。月1回全員で会議を開き、メニューなどについて話し合う。記憶障害があるスタッフから「調理タイマーを何分に設定したらいいか忘れてしまう」と声が上がれば、あらかじめ時間を設定したタイマーをメニューの数だけ用意するなど、働きやすいやり方を導入する。

左半身にまひが残る男性スタッフ（70）はドリームで働き「スープのパウチをコップに入れて固定すれば、片手でも開けやすくなると知った。日常生活でできる作業が増えた」と喜ぶ。スタッフの家族や作業療法士らも店を訪れ、脳梗塞で平衡感覚を失った女性スタッフ（60）は「働くことで社会とつながっている感じがする。精神的に安定する」と話す。

午前10時〜午後5時に営業し、日曜と祝日、第1月曜が定休日。NPO法人の加賀瀬圭太事務局長（42）は「名古屋を脳卒中患者が日本一生活しやすい場所にしたい。取り組みをモデルケースとして全国に広げたい」と語った。

脳卒中で体のまひなどが残った人たちが働く「喫茶ドリーム」＝2025年10月23日、名古屋市