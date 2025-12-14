梅宮アンナ、父・辰夫さんの命日に“家族”の思い出ショットを公開 幼少期の貴重な姿も
タレントの梅宮アンナ（53）が14日までに自身のインスタグラムを更新。2019年12月12日に死去した父で俳優・梅宮辰夫さん（享年81）との秘蔵ショットを公開した。
【写真】幼少期から美しい…秘蔵ショットを公開した梅宮アンナ
アンナは「命日が来て。。12月12日。」と記し、12日に父・辰夫さんの命日を迎えたことを報告。投稿にはアンナが幼少期の頃に撮影された父との思い出の写真の数々や、母・クラウディアとの3ショットも公開した。
梅宮アンナは、1972年8月20日生まれ、東京都出身。O型。父は俳優の故・梅宮辰夫さん。母はタレントの梅宮クラウディア。『JJ』の看板モデルとして活躍後、俳優に転身。1994年のドラマ『カミング・ホーム』で俳優デビュー、親子共演を果たした。
2024年8月に乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。5月27日にアートディレクターの世継恭規氏と「出逢って10日で結婚」の“電撃婚”を発表した。
