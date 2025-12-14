¡ÚÂîµå¡ÛÃË»Ò¤Î4¶¯¤½¤í¤¦¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬Å·Å¨F.¥ë¥Ö¥é¥ó¤È¤Î»àÆ®À©¤¹¡¡¼¡Àï¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÎÓ»íÅï¤È·ãÆÍ¡ÒWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ó
¡þÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025(10¡Á14Æü¡¢¹á¹Á)
Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢1²óÀï¤Ç¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¡Ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡ÊÆ±1°Ì¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¡ÊÆ±10°Ì¡Ë¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤ÇÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ÎÎÓ繇¼ôÁª¼ê¡ÊÆ±13°Ì¡Ë¤ò4-2¤ÇÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤Ë¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡ÊÆ±5°Ì¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£²áµî¹ñºÝÂç²ñ0¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿Å·Å¨Áê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ÏÂç²ñºÇ½ªÆü¤Î14Æü¤ËÍ½Äê¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¸þË²Áª¼ê(Æ±11°Ì)¤È¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÂÐ·è¤ò4-0¤ÇÀ©¤·¤¿ÎÓ»íÅïÁª¼ê(Æ±2°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£²áµî5¾¡1ÇÔ¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢6»î¹çÃæ5»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÂçÀÜÀï¡£¼¡Àï¤â·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî3ÅÙ½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¡£Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¶¯Å¨Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦2°Ì¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¦Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê º£Âç²ñ¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
¢¡1²óÀï ¡û 4-2 ¥´¥¸(¥Õ¥é¥ó¥¹)
5-11/11-5/11-9/5-11/11-8/11-7
¢¡½à¡¹·è¾¡ ¡û 4-3 F.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)
12-14¡¢11-8¡¢12-10¡¢11-3¡¢8-11¡¢7-11¡¢11-9