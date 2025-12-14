大人がサマ見えする“このシルエット”！【ハニーズ】冬の即戦力♡「Iラインスカート」

冬でもスカート派という人でも、この季節は暖かな素材のものを選びたいところ。そんな大人女性にぴったりなアイテムをリサーチしたところ、【ハニーズ】に上品な「Iラインスカート」を発見！ すっきりとしたシルエットで大人女性のサマ見えをサポートしながら、シャギーニットや裏起毛素材で冬の即戦力としても頼りになりそう。ワードローブの一軍候補として、ぜひチェックしてみて。

シンプルなワンツーでもサマ見え！ ふわふわスカート

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\4,980（税込・セール価格）

【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、冬ムード満点なフェザーニット素材のナロースカート。ふんわりとした素材感ながら、Iラインシルエットで大人っぽく取り入れられそう。キラキラのラメ糸が使用されているため、一点投入でコーデが華やかに様変わり。スミクロ・ライトグレーという上品な色展開も、大人には嬉しいポイント。

カジュアルコーデの相棒に◎ 裏起毛のIラインスカート

【ハニーズ】「裏起毛ナロースカート」\2,480（税込）

カジュアル派さんにおすすめしたいのが、このナロースカート。裏起毛素材が使用されていて、これからの季節にちょうどいい一枚です。縦ラインが強調されるので、ゆったりとしたトップスとも好相性。バックスリットが入っており、足捌きも良さそうです。ウエストがゴム仕様のため、きれい見えしながら楽ちんなのが魅力的。

