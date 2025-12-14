大きくなっていくにつれて、瞳の色や身体の模様が変化していく猫ちゃんは少なくありません。そんな子猫の頃と現在の姿の変化を比較した投稿がSNSに投稿されると驚きと笑顔を届けることに。子猫時代と現在の猫ちゃんの変化を見た人からは、「えー！こんなに変わるんだ」「どっちも可愛いです♡」と反応が寄せられることになりました。

シルバーの毛色が美しかった子猫時代

子猫の頃と現在の姿の変化が話題となっているのは、Instagramアカウント『ミスターポポ/ミヌエット』に登場するミヌエットのポポくん。ポポくんは、飼い主さんのおうちにやってきた時は生後3ヶ月の子猫だったそう。ふわふわの白く長い毛に、シルバーのトラ模様が美しく映えていたといいます。

そんなポポくんの姿を見た飼い主さんは、ポポくんのことをシルバータビーの猫ちゃんだと思っていたとのこと。しかし、その後ポポくんは大きくなるにつれて、予想外の変化を見せていくこととなったのでした。

まさかの変化に驚きの声！

生後3ヶ月の時はシルバータビーの毛色だったポポくん。しかし1歳になった頃には…なんと、少しオレンジがかった毛色にシルバー模様の姿になっていたそう！

少し焦げたような色合いがなんとも個性的です。

この予想外の変化には、飼い主さんも「シルバータビーだったよね？」と驚きの声。投稿を見た人からは「うちも焦げた派です」「我が家は逆に薄くなりました」といった報告も。どんな姿になるか予想ができない猫ちゃんたちの成長には、驚きと楽しさが詰まっているのでした。

どんな姿も最高だと絶賛の声！

そんな美しい変化を見せてくれたポポくん。生後半年頃の姿からは、少しずつ毛色が変わっている様子がうかがえます。

床に寝転がって飼い主さんを見つめるそのお顔には、ほんのりとオレンジ色が。おもちゃをキャッチする前足もよく見てみると、こちらにも真っ白だった毛色にオレンジ色が混ざり始めています。

成長するにつれて、毎日少しずつ変化していくポポくんの姿。1日ごとに違った美しさを見せてくれるポポくんから目が離せません。

ポポくんの今と昔の毛色の違いを比較した光景には、さまざまな感想が寄せられることに。「こんなに色変わるんですね！」「うちも小さい頃はシルバーだったのに焦げ茶になりました」と毛色の変化に驚く共感の声や、「焦げパンみたいで可愛い♡」と、個性たっぷりの美しい毛色に変化したポポくんの姿に絶賛するコメントも送られています。

Instagramアカウント『ミスターポポ/ミヌエット』では、そんな美しい毛並みを持つポポくんと、元気いっぱいな妹猫パンちゃんの日常が投稿されていますよ。

