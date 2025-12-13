株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社バックスeモビリティが、BYD Auto Japanの正規ディーラーとして「BYD AUTO 東京ベイ東雲」を2025年12月6日に新規オープンすると発表した。

東京ベイエリア初の出店となる同店舗は、A PIT AUTOBACS SHINONOMEに隣接し、新型SUV「BYD SEALION 6」をはじめとする全車種を展示。専用サービス工場も併設し、EVライフをトータルにサポートする拠点となる。また、オープン記念イベントも開催されるため、お近くの方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

「BYD AUTO 東京ベイ東雲」新規オープン

～A PIT AUTOBACS SHINONOMEに隣接、東京ベイエリアに初出店～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾、以下「当社」）の連結子会社（孫会社）である株式会社バックスeモビリティ（代表取締役社長：三田真之、以下「バックスeモビリティ」）は、BYD Auto Japan株式会社の正規ディーラーとして、「BYD AUTO 東京ベイ東雲」を2025年12月6日（土）に新規オープンします。

ここがポイント！

■ 東京ベイエリアに初出店。電車やクルマでもアクセス良好

■ A PIT AUTOBACS SHINONOME隣接で、カーライフが充実

■ 新型スーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6」など全ラインアップを展示予定

東京ベイエリア初出店の「BYD AUTO 東京ベイ東雲」は、りんかい線「東雲駅」から徒歩約3分、首都高速湾岸線分など主要高速道路のICから約5分に位置する、アクセスしやすい立地が特徴です。カーライフ＆カルチャーストア「A PIT AUTOBACS SHINONOME」に隣接し、カーライフを充実させるお買い物も合わせて楽しむことができます。

白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、商談や試乗の受付をはじめ、BYDの幅広い専門知識を持ったスタッフが常駐し、EVライフに関する疑問やご相談を気軽にしていただけます。さらに12月1日（月）に発売されたスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（シーライオンシックス）」をはじめ、「RJCカーオブザイヤー2025-2026」でインポートカーオブザイヤーを受賞した「BYD SEALION 7（シーライオンセブン)」や「BYD DOLPHIN（ドルフィン）」など、全ラインアップを順次展示予定です。

また、専用のサービス工場を併設し、BYDの「BYD Academy※1」を受講したサービススタッフが点検・車検・修理などのメンテナンスやアフターサービスを行い、お客様に安全と安心をご提供いたします。

※1：BYDブランドの製品知識に加え、EV購入時のコンサルティングやアフターサービスなど、幅広いお客様対応の専門トレーニング。

＜オープン記念イベント＞

2025年12月6日（土）からアンケートにご回答いただいた先着300名様を対象に、全国のオートバックス店舗でご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼントします。

また、ジャパンモビリティショー2025にて日本初公開されたハイエンドEV「YANGWANG U9（ヤンワン ユーナイン）」を2025年12月6日（土）・7日（日）の2日間限定で展示いたします。

■店舗概要

店舗名 BYD AUTO 東京ベイ東雲 開店日 2025年12月6日（土） 所在地 〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20 （1F晴海通り沿い） 連絡先 TEL. 0120-111-098 営業時間 10:00～18:00 定休日 火曜・第１月曜 経営母体 株式会社バックスeモビリティ 代表取締役社長 三田 真之 URL https://dealer.bydauto.co.jp/hp/tokyobay-shinonome/

また、バックスｅモビリティは2025年11月26日に「BYD AUTO 太田」および「BYD AUTO 京都四条」の店舗開業準備室をそれぞれ設置し、体験試乗（要予約）や購入予約の受付を開始しています。

拠点名称 「BYD AUTO 太田」店舗開業準備室 「BYD AUTO 京都四条」店舗開業準備室 所在地 〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町933 〒615-0051 京都府京都市右京区西院安塚町1（A PIT AUTOBACS KYOTO SHIJO内） 連絡先 0120-777-067 0120-777-335 営業時間 10:00～18:00 10:00～18:00 定休日 火曜・第１月曜 火曜・第１月曜

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

BYD AUTO 東京ベイ東雲 TEL. 0120-111-098

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン