◆第５６回日本少年野球春季全国大会・千葉県支部予選（日本商店旗） ▽準決勝 柏ボーイズ９―３印西中央ボーイズ（１２月７日・東金青年の森公園野球場）

来年開催の第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の千葉県支部予選・準々決勝が７日行われた。柏ボーイズが印西中央ボーイズを下して４強に進出。柏は１１月の支部交流大会・本庄市長杯東日本大会で準優勝した勢いに乗って勝利した。１４日に準決勝で京葉ボーイズと対戦。勝ち進めば２０日の決勝で松戸中央ボーイズと対戦する。

自信がみなぎっていた。柏が３週間ぶりの支部予選で勝利。準決勝に進出した。

その間、本庄市長杯に出場し２日で４試合、２週間で計６試合行い準優勝に輝いた。打率７割超えのリードオフマン・松丸悠は陸上部の活動で欠場も、仲間が奮起した。

初回、２死三塁で４番に座った池田が右前に先制打。「初回に点を取れて流れを作れた」。本庄市長杯で初のサク越え弾を放ち成長著しい池田に田子秀樹監督（５３）は「ウチの４番ですから」と目を細めた。

先発左腕の濱口は「力んでしまった」と反省も３回無失点、５Ｋと好投すると、４回からは池田がマウンドへ。「いつもよりいいピッチングが出来た。でも最後は疲れで…」。７回に連打を許すと、“守護神”巻田が最後を締めた。

創部は１９９６年で、０４年にボーイズに移籍。チーム関係者によると、春季全国大会支部予選の最高は４強で、先輩たちに並んだ。

２０１２年以降、千葉の春季全国大会出場は京葉（１０回）、松戸中央（４回）だけ。悲願の初出場へはその２チームを倒さなければならない。飯塚主将は「挑戦者として攻めるプレーをしたい」。牙城を切り崩し、未踏の頂点へ―。柏ナインが決戦に臨む。

【柏ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※飯塚遼人、松丸煌希、薬師寺司、赤羽悠希、木下陽介、対馬悠太、巻田陽音、米井春親、齊藤蒼士、佐賀拓馬、池田翔琉、黒田昌成、鴻巣悠人、中山晃太、濱口空雅、山崎友温、藤井大和、大野蓮生、小川真聖、小野隼平、小暮拓真、水野煌都、松丸悠晟