13日(現地時間)、プレミアリーグ第16節でアーセナルとウォルバーハンプトン(ウルブズ)が対戦し、2-1でアーセナルが勝利を収めた。



試合は序盤からホームのアーセナルがボール支配率で上回り、ウルブズのペナルティエリア付近でボールを保持する展開となるが、ディフェンスラインに5人の選手を配したウルブズの守備を崩すことができず0-0のスコアレスで前半を終える。



後半に入ってもアーセナル優位の試合展開は変わらない。そして70分、ついにアーセナルが先手を奪う。右サイドからのコーナーキックの場面で、キッカーのブカヨ・サカが蹴ったボールがファーポストに当たった後に相手ゴールキーパーにも当たってゴールに。アーセナルが相手のオウンゴールで先制する。





アーセナルはその後も攻撃の手を緩めなかったが肝心の追加点を奪うことができず、終盤になると攻勢に転じたウルブズに逆に押し込まれてしまう。すると終盤90分、左サイドからウルブズのマテウス・マネが放ったシュート性のクロスをゴール前にいたトル・アロコダレが頭でコースを変えてゴールにねじ込み、ウルブズが土壇場で同点に追いつく。しかしアーセナルもすぐさま反撃に転じる。後半アディショナルタイム4分、ブカヨ・サカが右サイドからクロスボールを供給。このボールがガブリエウ・ジェズスと競り合ったウルブズのジェルソン・モスケラに当たってゴールに入り、アーセナルが再び相手のオウンゴールで勝ち越しに成功する。試合はこの直後にタイムアップとなり、アーセナルが苦しみながらもウルブズを下して勝ち点3を手にした。［スコア］アーセナル 2-1 ウォルバーハンプトン［得点者］ウォルバーハンプトンサム・ジョンストン(OG)(70)トル・アロコダレ(90)ジェルソン・モスケラ(OG)(90+4)