首位の座は絶対に譲らない！終了間際の劇的勝ち越し弾でアーセナルがウルブズ撃破！
13日(現地時間)、プレミアリーグ第16節でアーセナルとウォルバーハンプトン(ウルブズ)が対戦し、2-1でアーセナルが勝利を収めた。
試合は序盤からホームのアーセナルがボール支配率で上回り、ウルブズのペナルティエリア付近でボールを保持する展開となるが、ディフェンスラインに5人の選手を配したウルブズの守備を崩すことができず0-0のスコアレスで前半を終える。
後半に入ってもアーセナル優位の試合展開は変わらない。そして70分、ついにアーセナルが先手を奪う。右サイドからのコーナーキックの場面で、キッカーのブカヨ・サカが蹴ったボールがファーポストに当たった後に相手ゴールキーパーにも当たってゴールに。アーセナルが相手のオウンゴールで先制する。
しかしアーセナルもすぐさま反撃に転じる。後半アディショナルタイム4分、ブカヨ・サカが右サイドからクロスボールを供給。このボールがガブリエウ・ジェズスと競り合ったウルブズのジェルソン・モスケラに当たってゴールに入り、アーセナルが再び相手のオウンゴールで勝ち越しに成功する。
試合はこの直後にタイムアップとなり、アーセナルが苦しみながらもウルブズを下して勝ち点3を手にした。
［スコア］
アーセナル 2-1 ウォルバーハンプトン
［得点者］
ウォルバーハンプトン
サム・ジョンストン(OG)(70)
トル・アロコダレ(90)
ジェルソン・モスケラ(OG)(90+4)