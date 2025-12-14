「嫌いな同僚がいなくなった」

「出世する未来を描けて、自信がついた」

安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。

「二流のリーダー」が考えていること

一見、部下想いに見えるけれど、実はチームをじわじわと壊しているリーダーがいます。

本人に悪気はない。むしろ「これが正しい」と信じている。

では、そんな二流リーダーの頭の中には、どんな「間違った前提」があるのでしょうか？

「成果は部下の努力で生まれる」という誤解

部下を追い詰めるリーダーが、心の底で信じているワーストな思考は、「成果は部下の頑張りで生まれる」というものです。

もちろん、努力は大事です。

しかし、組織として成果を出すことが目的なら、属人的な頑張りに依存するのは構造的に破綻しています。

この思考のままマネジメントに突入すると、リーダーは「とにかく頑張れ」「もっと工夫しろ」と精神論で部下を動かそうとしはじめます。

仕組みや仕掛けを設計することなく、根性論と個人任せで乗り切ろうとするのです。

自分の役割を放棄しているに等しい

本人は「チームのために厳しくしている」と思い込んでいますが、現実には、リーダー自身が設計責任を放棄している状態です。

本来、部下が迷わないように道筋を示し、環境や判断軸を整えるのがリーダーの役目。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

成長は人の意志ではなく、仕組みによって起こる。

――『リーダーの仮面』より

つまり、意志に期待するのではなく、行動せざるを得ない構造を作るのがリーダーの仕事なのです。

二流リーダーがやりがちな行動

こうした間違った思考を持ったリーダーは、次のような行動をとりがちです。

・無意識に「根性が足りない」と言う

・成果が出ない部下を精神的に追い込む

・チーム目標を個人の責任にすり替える

・問題が起きたら「もっと努力を」と言う

こうした態度は、成果を生まないだけでなく、部下の自尊心を削り、離職を加速させる要因にもなります。

構造をつくるのがリーダーの責任

「人を責めるのではなく、構造を疑う」

これが一流リーダーの基本姿勢です。

個々のメンバーに過度な努力を強いるのではなく、自然と成果が出る仕組みを整備する。

その視点を持てるかどうかで、リーダーとしての格は決まります。

リーダーは仮面をかぶりましょう。冷静に、感情を切り離し、仕組みでチームを動かす。

それが、追い詰めないマネジメントの第一歩です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。