「年収300万円だから、不安だし、子供もできないし、幸せになれません」と言う人に、サラッと教えてあげたい名言とは？

不安の正体は「お金」ではない

「年収が低いから不安」

「300万円じゃ子供なんて無理」

そんな言葉を耳にすることがあります。

けれど、その不安の根っこをたどっていくと、「お金の不足」ではなく、「人生の軸の不足」に行き着くことが多いあのです。

お金が足りないから不安になるのではなく、「お金を何のために使えばいいのか」が見えないから不安になる。

将来のイメージがぼやけているほど、人は「足りない」を過剰に感じてしまいます。

「不安」を減らす唯一の方法

『世界の果てのカフェ』という物語で、主人公はこう語ります。

ぼく自身は、『なぜここにいるのか』を理解して、それを満たすために自分が決めたことをやっていれば、今よりずっとお金の心配は減ると思う。言いたいのはそういうことだよ。

――『世界の果てのカフェ』（第20章）より

この言葉は、「逆説的な安心のつくり方」を教えてくれます。

安心とは、お金からではなく、「目的」から生まれる。

「自分は何を満たすために生きているのか？」という軸があるだけで、お金は「目的の手段」に戻る。

そうなると、お金の大小が人生のすべてではなくなるのです。

将来の不安を消す「たったひとつの習慣」

「自分はなぜここにいるのか？」

この問いを持つだけで、「何のためにお金を使い」「何を守りたいのか」が明確になります。

たとえば、

・「学びたいこと」があるから1万円使う

・「子供と向き合う時間」を確保するために働き方を調整する

・「自分の好奇心を試すため」に少額の投資をする

それらは、年収にかかわらず、「自分の人生」を取り戻すための行動です。

お金が目的ではなく手段に変わると、不安は驚くほど小さくなります。

安心とは、貯金額ではなく、「人生の方向」から生まれる。

それがわかった瞬間、300万円でも、「今を生きる力」は十分持てるのです。

年収よりも「何のために生きるか」

「少ない年収でどう生きるか」という問いよりも、「何のために生きたいのか」を決めるほうが先です。

自分の存在理由に沿った時間をつくれば、「幸福感に必要なもの」が明確になる。

そうすれば、「足りないもの」より「すでにあるもの」に目が向き始めます。

お金は人生の「目的」ではなく、「本当に生きたい人生を支える手段」にすぎません。

そのことに気づく人から、不安より「選択」が増えていくのです。

