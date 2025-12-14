ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は2005年にFIDIAを創業以来、18年連続増収増益を達成し、年商146億円の企業へと成長させた。その背景には何があったのか。

今回登場するのは、森氏と同じく元芸人であり、現在はFIDIAグループのグループホーム事業「FIDIA DAYS」の社長を務める水上雄一氏。人気芸人・山里亮太氏の元相方であり、ドラマ『だが、情熱はある』に登場する宮崎君のモデルでもある。「バイトを休んででも勉強しろ」と言われた当時の衝撃のエピソードから、水上氏が見た成果を出す人に共通する“異常な基準”とは？（構成/ダイヤモンド社書籍編集局）

「NSC時代、山ちゃんが暴君だった」ウワサは本当？

――山里さんの著書では、「相方のMくんに申し訳なかった」と書かれています。「山里さんがバイトを休ませてまで勉強させるような暴君だった」という話もありますが、実際のところはどうだったのでしょう？

水上雄一（以下、水上）：確かに、そう言われるようなエピソードはありました。僕と山里くんはNSC大阪校で出会い、「侍パンチ」というコンビを組みました。当時の僕はお笑いにほとんど詳しくなく、一方の山里くんはすでにお笑いに精通していた。

だから、彼からすると「あのコンビのこういうところが面白いよね」なんて話もできない、通じないという状態だったんです。そこから「水上はもっとお笑いを勉強したほうがいい」という流れになりました。

バイトより勉強？ ストイックすぎる日々

――「お笑いのビデオを見て勉強させた」と聞きましたが……

水上：はい。山里くんが持っていたお笑いのビデオを貸してくれて、「これを全部見てこい」という感じでした。「まずは、今売れている芸人の名前を覚えるところから」と。

ただ、当時は生活費を稼ぐためにアルバイトもしていたので。「バイトがあるから、その時間はお笑いの勉強は無理だ」と伝えたら、「いやバイトを休んでもやるべきだ」と言われて（笑）。

もちろん、現実的にはバイトを全部休むわけにはいかない。だから「最低限の生活費として、バイトで月に●万円は稼ぎたい」と伝えました。

それでも彼は、「まずこの1年が大事なんだから。もうホントそれ全部削ってでもお笑いの勉強をしてよ」と本気で言っていて。あのときは、正直あ然とした思い出があります。

――実際に、強制的にバイトを休ませたりもあったのでしょうか？

水上：いや、そこまでではないです。「今日はこれからバイトだ」と伝えると、「バイトが終わったら、次に会うまでに見といて」って言われる感じでした。

ただ、ネタ合わせのときは本当にカンヅメ状態で。本当にもう何百回と、同じネタを繰り返して練習していました。

「暴君」ではなく「徹底した努力家」

――そこまで徹底していたのは、山里くんの性格からでしょうか

水上：そう思います。山里くんは、お笑いに関してすごく勉強家でした。誰よりも研究して分析するタイプで、他人に努力を求めるだけではなく、自分も努力していた。

だからこそ、僕も苦にならなかったし、むしろ尊敬できると思っていました。

成果を出す人の共通点とは？

――その経験が、現在の仕事にも影響していますか？

水上：はい、影響はあると思います。今のFIDIAでは、「異常な情熱をかけるから、異常な商品ができる」という考え方があります。当時の山里くんと同じく、“普通じゃない熱量”を持つことが、結果的に強い成果を生む。

やっぱり、成功している人や企業は、共通して努力の基準が高いと感じます。

――逆に言えば、成果を出せない人は「普通の基準」で満足してしまっているということでしょうか？

水上：そうですね。成果が出ない人は、どこかで「これぐらいでいいだろう」というラインを自分で引いてしまっている。でも、本当に結果を出している人は、そのラインがそもそも違う。「異常」と思われるぐらいの熱量で取り組むから、結果も異常なものになる。

