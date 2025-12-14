「呆れるほど仕事ができない無能」の特徴・ワースト1
「呆れるほど仕事ができない無能」の特徴・ワースト1とは？
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
「やってはいるのに仕事が終わらない」ことはありませんか？
やってもやっても仕事が終わらない。
あなたにも、そんな経験はないだろうか？
「仕事ができない人」の特徴
突然だが、私は忙しくなると、とにかく気合いで乗り切ろうとしてしまう。
あらかじめ解熱剤を飲んで、自分のストレスを封じ込めようとするのだ。
あなたの周りでも、「自分よりも仕事量が多いはずなのに、なんか平気そうだな」と思い浮かべる人はいないだろうか？
「物事をぼんやりしたまま放置する」のはNG
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。
ちょっとした注意散漫が、1日にとても大きな穴をつくっている。僕らはこの穴を「時間クレーター」と名づけた。それはこんなふうにしてできる。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
つまり、自分の時間が何に奪われているのかを把握しているという。
「時間がない」という、ふわっとした現象にも必ず原因は存在する。
だからこそ、仕事ができる人は、必ず結果から逆算して、原因を探ろうとするのだ。
