「呆れるほど仕事ができない無能」の特徴・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「やってはいるのに仕事が終わらない」ことはありませんか？

やってもやっても仕事が終わらない。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

「仕事ができない人」の特徴

突然だが、私は忙しくなると、とにかく気合いで乗り切ろうとしてしまう。

あらかじめ解熱剤を飲んで、自分のストレスを封じ込めようとするのだ。

あなたの周りでも、「自分よりも仕事量が多いはずなのに、なんか平気そうだな」と思い浮かべる人はいないだろうか？

「物事をぼんやりしたまま放置する」のはNG

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

ちょっとした注意散漫が、1日にとても大きな穴をつくっている。僕らはこの穴を「時間クレーター」と名づけた。それはこんなふうにしてできる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、自分の時間が何に奪われているのかを把握しているという。

「時間がない」という、ふわっとした現象にも必ず原因は存在する。

だからこそ、仕事ができる人は、必ず結果から逆算して、原因を探ろうとするのだ。

