「be worth it」の意味は？直訳してもギリギリ伝わる！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「be worth it」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、直訳してもなんとなく伝わる表現！

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「価値がある」でした！

「be worth it」は「それだけの価値がある」という意味があります。

なにかについて話している際に「それほどの価値があるよ」「やってみる価値ありだね」のように使えますよ。

A：「I don't know if I should try this bright pink dress for the party tonight.」
　（この明るいピンクのドレスを今夜のパーティに着ていくかどうか迷ってるの）
B：「Oh, you should darling. It suits you and it’s worth trying.」
　（着てみなよ！あなたに似あっているし、着てみる価値があるよ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

