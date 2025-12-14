「be worth it」の意味は？直訳してもギリギリ伝わる！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「be worth it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、直訳してもなんとなく伝わる表現！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「価値がある」でした！
「be worth it」は「それだけの価値がある」という意味があります。
なにかについて話している際に「それほどの価値があるよ」「やってみる価値ありだね」のように使えますよ。
A：「I don't know if I should try this bright pink dress for the party tonight.」
（この明るいピンクのドレスを今夜のパーティに着ていくかどうか迷ってるの）
B：「Oh, you should darling. It suits you and it’s worth trying.」
（着てみなよ！あなたに似あっているし、着てみる価値があるよ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部