「be worth it」の意味は？直訳してもギリギリ伝わる！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「be worth it」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、直訳してもなんとなく伝わる表現！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「価値がある」でした！ 「be worth it」は「それだけの価値がある」という意味があります。 なにかについて話している際に「それほどの価値があるよ」「やってみる価値ありだね」のように使えますよ。 A：「I don't know if I should try this bright pink dress for the party tonight.」

（この明るいピンクのドレスを今夜のパーティに着ていくかどうか迷ってるの）

B：「Oh, you should darling. It suits you and it’s worth trying.」

（着てみなよ！あなたに似あっているし、着てみる価値があるよ！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部