¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÈÓÅçË¾Ì¤¡¡Âè1»Ò¡¦Ä¹ÃË½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö°¦¤ª¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¡×
¡¡¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ²íÌé¤ÎºÊ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÈÓÅçË¾Ì¤¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤ºÂçÊÑ¤Ê¤ª»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¡¢º£¤Ï»ä¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¡£¡Ö¤³¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×¤È¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¥Ð¥ì¥¨Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤È»³ËÜ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£