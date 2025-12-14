不二家カントリーマアムがまっ白に♪バター×白チョコが濃厚な“シロじわーる”を楽しんで

人気シリーズ「まみれワールド」から、冬のスイーツ欲をくすぐる期間限定フレーバーが登場しました。バターの濃厚さと白いチョコレートのまろやかさが溶け合う「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」は、見た目まで“まっ白”で背徳感たっぷり♡個包装にはキャラクター“じわーるくん”が白く染まっていくストーリーが描かれ、食べる前からワクワク感を高めてくれます。冬のおやつ時間に、ちょっと贅沢な甘さを求めたい女性にぴったりの限定スイーツです♪

白いチョコ×発酵バターの贅沢なコク

「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」は、発酵バターを使用した生地を丁寧に焼き上げ、表面を白いチョコレートでコーティングしたこだわりの限定アイテム。

濃厚なバターの香りと、白チョコのまろやかなミルク感が重なり、ひと口で深いコクが広がります。しっとりとした食感が続くので、仕事の合間の小腹満たしやご褒美スイーツにもぴったりです。

ザ・メープルマニアから「お年賀限定パッケージ」数量限定発売！

個包装のストーリーが可愛すぎる♡

ランダム封入される全6種の個包装には、じわーるくんが“まっ白になるまで”の物語が描かれ、食べるたびに異なるデザインに出会える楽しみも。

遊び心たっぷりの“まみれワールド”らしい仕掛けで、ちょっとした配布用や友だちとのシェアにも喜ばれるパッケージです。自分用に買っても、つい誰かに見せたくなる可愛さです♡

発売日：2025年12月16日

表示内容量：107g

冬の甘さを連れてくる限定カントリーマアム

バターのコクと白いチョコレートの甘さが絶妙に重なる「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」は、この冬だけの特別感が詰まったスイーツ。

全6種の個包装デザインも魅力で、食べる瞬間まで気分を盛り上げてくれます。

表示内容量107gと、自分時間にもシェアにも使いやすいサイズ感もうれしいポイント。季節限定の味わいを楽しめる今のうちに、ぜひチェックしてみてくださいね♡