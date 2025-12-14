2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ローレルSGLショットを公開した。

「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025」と題し、「東京オートサロン初開催となる in 香港です」と、香港で11日から4日間の予定で開催されているイベントを紹介。

会場での黒＆赤のミニスカ・コスチューム姿でのローレルSGLとの2ショットをアップし「AClassは1日2回ライブステージをさせていただいてます イメージガールとして残りも全力で盛り上げますよ〜っ あと2日間、よろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵です」「琴音ちゃん可愛いすぎだよ」「旧車良いねぇ」「衣装すごく似合ってて可愛いです」「美腿」「超カワイイ」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。