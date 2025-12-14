好き＆飲んでみたい「宮城県の地酒」ランキング！ 2位「浦霞（うらかすみ）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
心がほっとほどけるような一杯を探している人も、まだ知らない“運命の地酒”に出会いたい人も必見です。各地に息づく職人の技と個性が詰まった地酒の魅力を、ここから一緒にたどってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「宮城県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「淡麗にしては旨みが強く美味しく、香りも抑えめで飲みやすいから」（40代女性／新潟県）、「キレのある淡麗辛口で、魚介との相性抜群だから」（50代男性／広島県）、「爽やかな香気のあとに、ぐっと押し上げてくるような味の厚みがあり、跳ね上がるようなキレの良さにも端正な印象があり、緻密で重層的な味の構成を感じさせる酒で、とても美味しいから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「ネーミングの面白さとリンゴ酸酵母単体で仕込まれた日本酒の珍しさ」（50代男性／岡山県）、「飲み会に持って行ったらネタになりそうだから」（20代女性／千葉県）、「名前が面白いのと、爽やかな酸味と甘味がある地酒を飲んでみたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「宮城県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：浦霞（うらかすみ）／43票宮城県塩竈市にある酒蔵の銘柄で、伊達家から代々続く御神酒の醸造を担う歴史ある酒蔵の地酒です。穏やかな香りと、きめ細やかでふくよかな味わいが特徴で、全国的な知名度も高く、宮城県を代表する定番の銘柄として支持を集めました。
回答者からは「淡麗にしては旨みが強く美味しく、香りも抑えめで飲みやすいから」（40代女性／新潟県）、「キレのある淡麗辛口で、魚介との相性抜群だから」（50代男性／広島県）、「爽やかな香気のあとに、ぐっと押し上げてくるような味の厚みがあり、跳ね上がるようなキレの良さにも端正な印象があり、緻密で重層的な味の構成を感じさせる酒で、とても美味しいから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：メガネ専用（めがねせんよう）／44票宮城県の酒蔵が手掛ける銘柄で、「メガネ専用」というユニークなネーミングが大きな話題を集め1位となりました。この銘柄は、蔵元にいるメガネをかけた社員が中心となって企画されたもので、その遊び心とインパクトが、「飲んでみたい」という強い好奇心に繋がり、高い評価を得ました。
回答者からは「ネーミングの面白さとリンゴ酸酵母単体で仕込まれた日本酒の珍しさ」（50代男性／岡山県）、「飲み会に持って行ったらネタになりそうだから」（20代女性／千葉県）、「名前が面白いのと、爽やかな酸味と甘味がある地酒を飲んでみたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)