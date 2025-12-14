モデルの冨永愛（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。出演中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の“ラストショット”を公開した。

「師走ですね！大河べらぼうもクランクアップ！ドラマ10大奥から時代劇の魅力にハマって早数年、2025年も沢山の経験をさせてもらい、充実した1年でした 支えてくれたみんなもありがとう」と感謝。

大奥老女・高岳役の衣装姿での撮影オフショットをアップし「今年も残り僅かですが、皆さんが平穏な御年を迎える事ができるよう願います #大河べらぼうは明日が最終回 最後までお楽しみに！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「さすがの貫禄」「麗しゅうございます」「愛さん演じる高岳、素敵でした」「カッコいい」「1年間楽しませてもらいました」などの声が寄せられている。

冨永は、世界的モデルとして活躍していた04年10月にパリ在住のパティシエと結婚。05年に第1子となる男児を出産し、翌06年にショーに復帰した。

長男の章胤（あきつぐ）は、22年に17歳でモデルデビューを果たしている。