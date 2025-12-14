元TBSでフリーアナウンサーの新井麻希（43）が14日までに自身のインスタグラムを更新。先月出産を報告した第2子・長女のお宮参りを報告した。

「お宮参りしてきました！盛れ写真撮ってもらえたので載せておきます笑！（本当は睡眠不足でもう少し老け込んでます）」と笑顔の参拝ショットを投稿した。

「というわけで、出産して1カ月。赤ちゃんはすくすく育っています」と報告。「1人目の時のこの頃を全く思い出せず、全てが新鮮な体験です笑！（たまに懐かしく感じることも）」とつづった。

「私も、あと3kgくらい体重を落としたいところですが、、、1カ月を過ぎたので少しずつ散歩にも出かけようかなと思っています」と新井アナ。「ちなみに、この赤ちゃんの打ち掛けは、姉の旦那さんのご実家からお借りしたものです。その昔（今は10歳となる姪っ子の）お宮参りをした際のこの柄がレトロで華やかで、とても素敵だったので今回娘にお借りしたいとお願いしたのでした」と記した。

「姉が来てくれた写真」「私の10年前」と写真も公開し、「姉と私が、ショートカット×タートルネック×パールまでかぶるという仲良しっぷりで嬉しかった」とも。

「写真には写ってませんが、この日おじいちゃんおばあちゃんも勢揃いで、家族皆んなで仲良く、赤ちゃんを幸せに健康に育てると誓ったのでした」とつづった。

新井は2010年10月末でTBSを退社し、フリーに。プライベートでは、14年に結婚を発表した。23年6月には、41歳で第1子男児を出産したと報告。10月7日、第2子妊娠を公表し、「43歳と高齢なので」とナレーションを務めている日本テレビ「news zero」産休を報告。先月、「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました」と第2子の出産を明かしていた。