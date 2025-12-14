リーグ・アン 25/26の第16節 パリFCとトゥールーズの試合が、12月14日05:05にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはジョナタン・イコネ（MF）、モーゼス・サイモン（FW）、ビンセント・マルケッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。トゥールーズのジブリル・シディベ（DF）のアシストからサンティアゴ・イダルゴ（FW）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

さらに37分トゥールーズが追加点。エメルソン（FW）のアシストからヤン・グボホ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分、パリFCが選手交代を行う。アマリ・トラオレ（DF）からニョア・サングイ（DF）に交代した。

63分、トゥールーズは同時に2人を交代。サンティアゴ・イダルゴ（FW）、ダヤン・メタリー（DF）に代わりフランク・マグリ（FW）、ワーレン・カマンツィ（DF）がピッチに入る。

69分トゥールーズが追加点。ジブリル・シディベ（DF）のアシストからヤン・グボホ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トゥールーズが0-3で勝利した。

なお、パリFCは73分にアダマ・カマラ（MF）、88分にマキシム・ロペス（MF）、89分にオタビオ（DF）に、またトゥールーズは45分にダヤン・メタリー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 07:11:11 更新