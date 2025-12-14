Á´¹ñÃæ³Ø±ØÅÁ¤¬14Æü¤Ë¹æË¤¡ª¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤¿¤Á¤¬·ãÆÍ¡¡²áµî¤Ë¤ÏÈ¢º¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤â¶î¤±È´¤±¤ë
¡þÂè33²óÁ´¹ñÃæ³Ø±ØÅÁ(14Æü¡¢¼¢²ì¸©´õË¾¤¬µÖ)
Âè33²óÁ´¹ñÃæ³Ø±ØÅÁ¤¬14Æü(Æü)¡¢¼¢²ì¸©´õË¾¤¬µÖÊ¸²½¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£½÷»Ò¤ÎÉô¤¬Á´5¶è´Ö12¥¥í¡¢ÃË»Ò¤ÎÉô¤¬Á´6¶è´Ö18¥¥í¤òÁö¤ê¡¢¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
Á°²óÂç²ñ¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©¡¦Äá¥öÅç»ÔÎ©Æ£Ãæ¤¬¥¢¥ó¥«¡¼6¶è¤ÇµÕÅ¾·à¡£½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¸©¡¦µþ»³Ãæ¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Á°Ç¯¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ò1Ê¬°Ê¾å¤â¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬3¿Í»Ä¤ê3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªÁ°²ó¡¢Æ£Ãæ¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ù²ÏÂæÂç»þÂå¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤¿º£°æÎ´À¸´ÆÆÄ¡£2020Ç¯¤Ë¶µ°÷¤Î¡Ö¼«¸Ê·¼È¯ÅùµÙ¶È¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½Ù²ÏÂæÂç¤ËÊÔÆþ¤·¡¢Åö»þ31ºÐ¤ÇÂè98²óÈ¢º¬±ØÅÁ(4¶è)¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢ÃË»Ò¤Î½Ð¾ì¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½÷»Ò¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î¾®ÎÓÍ´Íü»Ò¤µ¤ó¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯1500¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎËÎÉôÍöÁª¼ê¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î°ì»³Ëã½ïÁª¼ê¤Ê¤É¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬½Ð¾ì¡£ÃË»Ò¤Ç¤ÏÅìÍÎÂç¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Àß³Ú·¼ÂÀÁª¼ê¡¢Àß³ÚÍªÂÀÁª¼ê¤Î¡ÈÀß³Ú·»Äï¡É¤¬2006Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡ÂçOB¤ÇÅöÆü²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÎÓÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢È¢º¬Ï©¤ò¤ï¤«¤»¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎÉô¤¬¸áÁ°11»þ10Ê¬¡¢ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ï¸á¸å0»þ15Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£