木下優樹菜、“水着”で娘2人と夏満喫＆イケメン彼氏とデートも！ 2025年のインスタ一気見
元タレント・木下優樹菜が12月4日に38歳の誕生日を迎えた。木下は“ユッキーナ”という愛称で親しまれ、モデル・タレントとして活躍。2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母となり、2019年に離婚。2020年7月に芸能界を引退し、YouTubeなどで活動している。SNSでは娘との仲良しショットや、現在の恋人との写真なども投稿。この記事では、2025年の木下の投稿を振り返っていく。
■長女とお出かけ
3月に木下は長女とのお出かけショットを続々公開。木下は「長女Dayでいっぱい歩いていっぱい喋っていっぱい笑った日」と添え、道で撮影した何気ない2ショットや、長女が撮影したと思われる木下のソロショット、楽しそうな食事のショットなどを投稿した。木下は「メカジキのカルパッチョが美味すぎてりりなカルパッチョ史上ナンバーワンになった日 全部美味しくて幸せな時間すぎた」と良い時間を過ごしたことをい明かしている。
コメント欄には「家族にしか見せないような、愛情溢れる優しい笑顔が印象的」「仲良し最高」「もうこんなに大きくなったんですね！！」「まじでスタイルよすぎ親子」「親子と言うより友達みたい」などの声が集まっている。
■娘たちと水着で夏満喫
7月、木下は「毎年恒例だぁぁいすきな下田の海 初日の出も同じ海岸で見てる」と添え、海での写真を公開。娘たちと水着で楽しそうに過ごしているショットを続々投稿した。木下は「昔から海プールは思い切り遊びたいタイプだから、すっぴんでたっぷり日焼け止め 顔面塗りたぐって」と満喫したことを告白。木下はオフホワイトの水着姿を披露している。
コメント欄には、「スタイル抜群」「脚長い」「デコルテが綺麗すぎる」「最高に美人」「美人三姉妹みたい」などの反響が寄せられた。
■ショートボブにイメチェン
8月に木下はロングヘアーからショートボブに髪をバッサリカットし、イメチェン。太い黒縁のめがねにニットを被ったクールなショットと、ボーダーのTシャツにキャップを合わせたかわいらしいショットの印象が違う写真を投稿した。
木下のイメチェン姿にファンからは「イメチェン最高だね」「いけめんっっ」「暗髪ショートまじでかわいい」「顔ちっちゃ〜」「長い髪も好きでしたが短いのも好きです」などの声が集まっている。
イケメン彼氏との旅行ショットも！
■グリーンの水着ショット
8月、木下は7月同様に海でのショットを公開。今回はグリーンの水着にホワイトのハットを被っている写真を投稿した。木下は水着姿でビールを飲んでいるショットや、全身ショット、ショッキングピンクの水着を着た娘のソロショットなどを公開している。
ファンからは「相変わらずスタイルのいい3姉妹…じゃなくて親子か」「超可愛い親子」「神スタイル」「スタイル良すぎて羨ましい」などの声が寄せられた。
■彼氏とのデートショット
11月、木下は「#年1 #2人旅 とても美味しいcafeに出会えてはぴはぴ」と添え、交際を宣言している彼氏との旅行ショットを公開。木下は彼氏と手を繋いで歩いている動画や、2人でハートを作っている後ろ姿の2ショット、木下が彼の腕につかまって大きな笑顔を見せているショットなど、仲睦まじい様子を投稿した。
2人の仲良しショットに、ファンからは「仲良し素敵です」「幸せな時間ですね」「いつまでもラブラブでいて欲しい」「どうしたらそんな関係になれるの？」などの反響が集まっている。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）
