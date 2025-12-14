豪州ウインターリーグ

プロ野球・巨人の石塚裕惺内野手が、武者修行中のオーストラリアで放った一撃に反響が相次いだ。13日、ブリスベン・バンディッツとのダブルヘッダー第1戦で飛び出した3号アーチがファンを驚かせた。

豪州ウインターリーグのアデレード・ジャイアンツに加わっている石塚は「1番・遊撃」で先発出場。1-1で迎えた6回の第3打席、真ん中へ投じられた速球をフルスイング。打球は右中間フェンスを越え、勝ち越し弾となった。

スポーツチャンネル「DAZN」の野球公式Xが、「希望しかない 石塚裕惺 豪州で3本目 右中間最深部への一発」と文面につづり、実際の映像を公開。異国の地で勢いを見せつける打棒に、日本ファンから驚きの声が相次いだ。

「高卒一年目の打球じゃねぇって」

「すごい一発！勢い止まらないね」

「19歳でこの打撃。素晴らしい」

「マジで来年は一軍で使うべき」

「豪州で化け物になってるじゃん…ヤバすぎ」

「逆方向に飛ばしてるの希望しかない」

「牧秀悟みたいだな」

19歳の石塚は昨秋のドラフト1位指名で花咲徳栄高（埼玉）から入団。今季は2軍で55試合に出場し打率.327、3本塁打、25打点を記録した。終盤には1軍昇格し、9月23日の広島戦ではプロ初安打。豪州でも17試合で打率.343を残している。



（THE ANSWER編集部）