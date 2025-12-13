株式会社ラスターは、同社が展開するカスタムブランド「Spiegel（シュピーゲル）」から、スズキ・ジムニーシエラ（JB74W）およびジムニーノマド（JC74W）専用の新製品「Spiegel. Racing スポーツバンパー フロント（シボ黒・塗装済）」を発売した。

同製品は、アプローチアングルを拡大するショート形状と、塗装済みで即装着可能な利便性を兼ね備え、オフロード性能とデザイン性を両立。ABS製の軽量設計で、純正フォグにも対応している。価格は96,800円（税込）。

【ジムニーシエラ/ノマド】 スポーツバンパー 新発売。シボ黒“塗装済み仕様”で、届いてすぐに装着可能。

塗装の手間なしで装着可能。デザインと走行性能を両立した新型フロントバンパーがSpiegelから登場。

シボ黒に塗装したフロントバンパー。ショート化ですっきりとスタイリッシュに。

軽・コンパクトカーカスタムブランド「Spiegel（シュピーゲル）」を展開する株式会社ラスター（所在地：埼玉県越谷市）は、ジムニーシエラ（JB74W）ジムニーノマド（JC74W）専用の新製品「Spiegel. Racing スポーツバンパー フロント（シボ黒・塗装済み仕様）」を発売いたしました。

本製品は、バンパーをショート化することでアプローチアングルを拡大し、ジムニーのオフロード性能を引き上げるスポーツデザインモデルです。

最大の特徴は、塗装済み（シボ黒仕上げ）でお届けする点。

別途塗装工程を必要とせず、届いたその日に装着可能です。

シボ塗装ならではの上質なマット質感と傷の目立ちにくさにより、街乗りからアウトドアシーンまで幅広くマッチします。

ABS製の軽量ボディで、強度と施工性を両立。

純正フォグランプにも対応し、デザイン性と機能性のバランスを追求しました。

【製品概要】

商品名：Spiegel. Racing スポーツバンパー フロント（シボ黒・塗装済）

対応車種：スズキ ジムニーシエラ JB74W（～R7.10）

※JB74W 5型以降（R7.11～）は非対応

スズキ ジムニーノマド JC74W (～R7.10) ※車種専用

※ジムニーノマド JC74W 5型以降 (R7.11～) 適合不可

仕様：ABS製・塗装済（シボ黒）

価格：\96,800（税込）

送料：\5,500（税込）※沖縄・離島配送不可

納期：約1週間（欠品時は2～3か月）

商品ページ：

Spiegel

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2800

お問い合わせはこちら https://www.spiegel.co.jp/

リリース提供元：株式会社ラスター