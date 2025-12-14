15日(月)にかけて北海道は猛吹雪や大雪、東北は暴風に警戒が必要です。20日(土)と21日(日)頃は関東や東海で雨、22日(月)から23日(火)は東北から九州にかけて広く雨が降るでしょう。気温は高温傾向で、この時期としては厳しい寒さの日は少なくなりそうです。

15日(月)は北海道は猛吹雪・大雪 東北・北陸も暴風に警戒

15日(月)は急速に発達する低気圧が千島近海に進み、日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。北海道では猛吹雪や大雪となる見込みです。普段雪の多くないオホーツク海側や太平洋側を中心に警報級の大雪となる所があるでしょう。暴風雪や大雪によって車の運転が困難になるなど交通障害が発生する恐れがあります。不要不急の外出は避けるなど、警戒が必要です。東北や北陸も暴風が吹き荒れるでしょう。建物の被害や交通障害に警戒してください。





関東から九州は天気は回復しますが、風が強いでしょう。交通機関への影響にご注意ください。

20日(土)から21日(日)は関東や東海で雨

16日(火)は北海道から北陸の大荒れの天気は収まるでしょう。17日(水)から21日(日)にかけても強い寒気の流入などはなく、冬の嵐にはならない見込みです。



関東から九州は晴れる日が多いですが、20日(土)から21日(日)は関東や東海などで雨が降るでしょう。お出かけには雨具が必要になりそうです。



強い寒気の南下はなく、高温傾向となるでしょう。札幌市では17日(水)と18日(木)は真冬日(最高気温0℃未満)となりますが、19日(金)以降は最高気温は5℃前後となりそうです。仙台市や新潟市、東京都心、名古屋市や大阪市では20日(土)と21日(日)は最高気温が17℃前後と平年を上回るでしょう。福岡市では20日(土)は20℃以上と、昼間は上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。

22日(月)から23日(火)は広い範囲で雨

22日(月)から23日(火)は前線や湿った空気の影響で、全国的に雲が多く、九州から東北では雨が降るでしょう。24日(水)と25日(木)は太平洋側を中心に晴れて、クリスマスイブやクリスマスのお出かけは雨具なしでできそうです。26日(金)から27日(土)は日本海側で雪や雨が降りやすいでしょう。



25日(木)頃までは関東以西では日中はこの時期としては厳しい寒さはなさそうです。朝晩の冷え込みも比較的緩やかでしょう。