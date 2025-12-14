長崎DF櫛引一紀がシント＝トロイデンMF松澤海斗と再会

ベルギー1部シント＝トロイデンがクラブの公式「X」アカウントで、今シーズンJ1リーグ昇格を決めたV・ファーレン長崎のDF櫛引一紀が、今年6月までチームメイトだったシント＝トロイデンのMF松澤海斗をベルギーの練習場まで訪ねる動画をアップして話題となっている。

シーズンを終えて家族で欧州旅行をしていると思われる櫛引は、サプライズでシント＝トロイデンの練習場を訪れたようだ。動画は練習を終えた松澤がチームメイトとクラブハウスへ引き上げるところから始まっており、物陰から櫛引は「ウェーイ！」と言いながら登場している。

何事かと左側を見た松澤はビックリして、「えー！ クッシー！」と絶叫。ベルギーの地での再会に熱い抱擁をかわした。松澤が「マジでビックリした。なんで（動画を）撮っているの？と思ったんだけど」と言うと、櫛引は「ずっと見ていたんだけど練習」と、寒空のなかで松澤の長崎時代とシント＝トロイデンの画像が載ったTシャツ姿で練習を見ていたことを明かした。

その後も櫛引は「俺、もうスタジアムで（シント＝トロイデンへの）入団会見を済ましているから」と冗談を飛ばし、松澤に「昇格おめでとう。来年も残るんでしょ？」と聞かれても、「来年はシント（＝トロイデン移籍が）決まっているから。頑張ろう、一緒に」と、真顔でブレることなく冗談を飛ばし続けた。

ファンからは「寒い中、このTシャツ」「くしくん、最高です！！」「やばい」「櫛引選手優しいなー」「長崎のDFW さすがサプライズも上手だわー」「素敵な関係」「海斗嬉しそー」「海斗嬉しそー」「海斗めっちゃビックリしてるし、嬉しそう」「こちらまでびっくりの再会」「最後はおもしろ話まであるなんて…どこまでも最高なくっしー」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）