ポルトガルの新ユニフォームに脚光

ポルトガルサッカー連盟（FPF）は12月3日にポルトガル代表が2026年の北中米ワールドカップ（W杯）でも着用するプーマ社の新ユニフォームを発表した。

洗練されたデザインに大きな注目が集まっている。

今回のユニフォームは、赤をメインに、波をイメージした波模様のボーダー柄が入っており、緑のアクセントが海洋国家としての誇りと挑戦する精神を表現しているという。

ポルトガル代表といえば、生ける伝説となっているFWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）を筆頭に、MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、MFベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティ）、MFジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）といったスター選手ぞろい。彼らもメンバーにされれば、世界最高峰の舞台で、このユニフォームをまとって戦うこととなる。

ファンからは「最高！」「ちょっと2014年を思い起こさせる」「好きなデザイン！」「かっこいい」「美しい」「W杯を制するユニフォーム」「これはすごい」「壮観」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）