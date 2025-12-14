「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１３日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会を前に、１２日は前日会見が行われ、大阪の問題児喧嘩自慢シェンロンが元関東最大級ギャング最高幹部、内藤裕に卵をぶつける暴挙。卵が朝倉にもかかってしまう場面があった。

計量を終え、フェイスオフとなると、シェンロンが内藤の顔面に卵をぶつけながら張り手。殻などが飛び散り、朝倉も被害に。怒声を響かせながら、大乱闘となった。内藤はセキュティーに抱えられながら、一時開場の外に出た。朝倉はスタッフに胸元などをぬぐわれ、一時会場の外へ。シェンロンは会見で「行儀悪い所作して申し訳なかったっす」と謝罪。その後、朝倉にも手を合わせて謝罪する場面があった。会見後には出席者全員でフロアを拭く姿があった。

ＳＮＳでは「試合前の未来に生卵飛ばすなよ。さすがにキレてるだろ未来。シェンロン、結構焦った顔しとんな笑」、「シェンロンやりすぎ、社長にかかってるし！」、「マジ最悪」、「服汚されてがち萎えする未来とめちゃくちゃ気まずそうなシェンロン」と波紋を呼んでいた。溝口勇児ＣＯＯもＸで「ちなみに今、朝倉未来に生卵がかかるハプニング発生。顔がめっちゃ怒ってる」と綴った。