「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

相手に「面倒」と思わせる質問

話しかけているだけなのに、なぜか相手の反応が薄い。距離を置かれているような気がする。もしかして嫌われたのか、と不安になる。そんなとき、まず疑うべきは「言葉の選び方」です。

実は、日常でよく使われるたった一言が、相手に「面倒だな」と思わせ、そっと距離を取られる原因になっています。その一言とは、「どう？」です。

「どう？」はプレッシャーを生む

次のような会話、あなたも心当たりがあるかもしれません。

・「週末はどうだった？」

・「最近どう？」

一見すると気遣っているようで、実はとても雑で、相手に負担をかける質問です。

なぜなら、何を答えたらいいのかまったく分からないからです。

週末の予定のことを聞いているのか、体調のことなのか、仕事の進み具合なのか、気持ちの浮き沈みなのか……。答える側は心の中で、「え、何の話をすればいいの？」と迷ってしまいます。

「どう？」は相手に負担を強いる

こういう小さな負担が積み重なると、人は自然と距離を置きます。

「どう？」が面倒なのは、雑だからではありません。質問される側が「考えなきゃいけない負担」を負わされるからです。

しかも聞く側はただ軽く聞いただけ。そのギャップが「この人、いつも適当」「話しかけられると疲れる」と思われる原因になります。

「事実」で話をしよう

では、どう聞けば負担が減るのでしょうか。答えはシンプルです。

相手が答えやすいような、事実に基づいた質問に変えることです。

例えば、

・「週末はどこか行ったの？」

・「最近、仕事で印象に残ったことあった？」

こう聞けば、相手はどの話をすればいいか迷いません。考えさせる負担がなくなり、自然と会話が続きます。

今日からぜひ、曖昧な「どう？」ではなく、相手が答えやすい事実ベースの質問を使ってみてください。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）