治療中の悩みを的確に把握「日本初の共同プロジェクト」白血病患者の“がまん”に寄り添う《長崎》
慢性骨髄性白血病＝CMLの患者をサポートする、日本初の共同プロジェクト。
がん治療での “見えない我慢” に寄り添う取り組みが始まっています。
6年前に、慢性骨髄性白血病＝『CML』と診断された69歳の男性患者。
（患者）
「白血病＝ “死” というイメージがあった。一時したら、もう亡くなっていくという…」
『CML』は血液をつくる細胞ががん化し、白血球などが異常に増える病気で進行がゆっくりで慢性化するのが特徴です。
かつては “不治の病” と呼ばれた病気ですが、薬の進化や治療の発展で「生きることができる病」へと変わりました。
一方で 治療に伴う副作用と向き合いながら、誰にも言えない我慢を抱える人もいます。
この男性も、その一人でした。
（患者）
「薬でいろいろ副作用というかむくんだり、だるいとか精神的なもので仕事に集中できないことが少しあった」
治療の専門性が高い、慢性骨髄性白血病。
そのため、薬剤師も患者のすべての声を拾いきれないケースが多くあったそうです。
（日本調剤 薬剤師 山粼 ちひろさん）
「先生に対して遠慮している気持ちが1番大きいと思うが、副作用を訴えることで先生から治療をやめようなどと言われる不安があるということが一番 意外な印象」
治療中の困りごとを医師や薬剤師に伝えきれず、治療効果が十分に得られなかったり、副作用に悩みながら治療を続けたり…。
この現状を変えようと、全国初の取り組みが始まりました。
製薬企業などの三社によるプロジェクト「患者サポートプログラム"CML-PAT"」。
目指すのは、患者・薬剤師・医師の情報が一方向ではなく “循環する体制” です。
（ノバルティスファーマ 血液腫瘍領域エコシステム 今井 俊雄シニアリード）
「生きることができるようになった、そして長期に治療が必要になったが故に新たな問題も発生している。
慢性骨髄性白血病の患者の我慢を解決し、患者の生活の質を向上させたいという思いでこのプロジェクトを開始した」
全国20の薬局でスタートさせ、県内では長崎市の原爆病院前薬局で10月から本格的に始まりました。
プロジェクトの鍵となるのが、新たに作成した「CML―PATH服薬フォローサポートシート」です。
薬剤師が患者への服薬指導を行う際に使用するもので、専門医の監修を受けて作られました。
「患者の健康状態」や「併用薬の確認」など、医師が最善の治療を行うためのチェック項目が記載されていて、薬剤師が些細な変化を汲み取ることができます。
（患者）
「質問いいですか？この薬を朝一番にのんでいるが、いいんですか」
（薬剤師）
「問題ないです。運転しない場合は、服用は朝でも昼でもいいです」
薬剤師が得た、患者の「本当の声」はその後、医師に伝えられます。
（日本調剤 薬剤師 山粼 ちひろさん）
「医師に話せなかったところを薬局で話してもらう。聴取できた内容をまた医師にフィードバックして、患者と医師をつないでいけるような役割だと考えている」
医師に共有される情報の量や質が向上することで、治療効果の改善につなげます。
（ノバルティスファーマ 血液腫瘍領域エコシステム 今井 俊雄シニアリード）
「このプロジェクトを通じて、新しい治療環境の構築、新しい社会のあり方を創出できるのではないかと考えている。
患者の我慢が解消されて本来の生活を取り戻してもらうそういった医療の形を実現したい」
（日本調剤 薬剤師 山粼 ちひろさん）
「患者が疑問に思っていたり不安に思ってることを、自分たちの薬に対する知識を使って、少しでも疑問点を解消することが重要だと考えている」
プロジェクトの開始から1か月。
“がんとともに生きる時代” だからこそ、治療を続けながらも日常生活を保つことは必要不可欠です。
（患者）
「薬剤師に安心感を自分も求めるしそれを返してくれる。薬剤師に相談しながら自分の不安を消していくことが1番いいと思う」
患者の “我慢” に寄り添い、よりよい治療へ。
新たな取り組みが医療の未来を作っていきます。
プロジェクトの本格始動から1か月。
日本調剤によりますと、期間中に原爆病院前薬局で対応した慢性骨髄性白血病の患者24人のうち、薬局から医師へ16件のレポートが共有されたということです。
ちなみにプロジェクトが始まる前の数か月は月に0から2件だたということで患者の声が届きやすい環境が整ってきていると言えるのではないでしょうか。
また、今回のプロジェクトについて患者に行ったアンケートでは8割以上が治療に対する困りごとを薬剤師に相談できているという結果でした。
薬剤師から受ける説明の分かりやすさについては患者によってばらつきがある結果でしたが、
プロジェクトによって、患者への統一された指導が期待されます。