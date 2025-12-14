独房から出た途端に”残忍”な看守の態度が激変…イラン政府が「囚人を追い詰めるためだけ」に設計した「独房」の仕組み

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

『白い拷問』(翻訳:星 薫子)

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マルジエ・アミリ

マルジエ・アミリ・ガファロキはジャーナリスト、学生活動家、政治犯、女性の権利運動家、そして新聞「シャルク」の経済記者でもある。彼女は2019年、テヘランのアルグ・エリアで逮捕された。メーデーの大会参加者が逮捕後にどのような待遇を受けているのか、調べている最中の出来事だった。彼女はそれ以前の2018年3月8日にも、国際女性デーを祝う集会に参加したときに、他の十数人とともに逮捕されたことがある。

マルジエはイスラム革命裁判所で10年半の禁固刑と、鞭打ち148回を科されたが刑法134条により、禁固刑は最低6年になった。

マルジエは保釈を申請し、2019年10月26日にエヴィーン刑務所より仮釈放され、現在は仮釈放中である。

誰かに話しかけたくてたまらなかった

--独房では、友人、家族など周囲の環境から完全に切り離されています。どう乗り切りましたか？

とにかく運動をたくさんしました。知っている体操、ダンスを何回もして、顔の筋肉を動かし、体全体で色々なポーズをとりました。自分で考え出したこのゲームでたくさん笑いました。誰かに--尋問官以外に--話しかけたくてたまりませんでした。独房では、ドアを開けるのは看守だけです。囚人はトイレやシャワー室に行き、帰って来ます。この単純な日課のなかで、囚人と看守の間で二言三言、会話が交わされることがあります。するとたったそれだけのやりとりですが、両者に関係性が生まれます。

看守が棟に入ってきたり、同僚とシフトを代わったりするとき、彼女たちの服装を見ると、それが壁の外では人生が続いている確かな証拠のような気がしました。ほとんどの女性看守は高い倫理観を持って仕事をしている、というわけではありませんでした。ただ給料をもらうために、囚人を見張る仕事をしているのです。若い看守は、おそらく経験不足のせいだと思いますが、見下した態度の人が多かったです。一方、年上の看守には、経験豊かで忍耐強い人もいました。そういう人は、よくある思い込みで私たちを不当に扱うことはありませんでした。私は女性看守に連れられているときに、心のなかで「あなたも捕まったことがあるの？」と話しかけていました。看守がシフトを代わると、別の人が来て、顔ぶれも変わるので、少しだけ人生が明るくなったような気分になります。

普通に考えれば、刑務所のせいで、私の喜びや考え方がこんなにもちっぽけなものになってしまったのは悲しいことです。それでも、看守との出会いや、そのときの心の動きは私にとって大切でした。しかし尋問官に対しては、全くそんな気持ちにはなりませんでした。彼らは常に私を叱責する理由を探していて、私も怒りと憎しみしか感じませんでした。

看守は尋問官の指示で動いていた

--尋問官は看守に、囚人の扱いを指示していたと思いますか？

もちろんそうでしょう。独房の外で足音がすると、私はいつも立ち上がって、誰が来るのかのぞき窓から見ていました。ある日、看守がドアのすぐ近くに立っていたのですが、彼女はドアをいきなり開け、今度こんなことをしたら、のぞき窓を開かないようにしてやる、と警告しました。

ところが、私に同房の囚人が連れてこられたとき、同じ看守が、私がのぞき窓から見ることすら許さなかったあの看守が、独房の前で立ち止まって、世間話をするようになったのです。私は尋ねました。

私が独房にひとりだったときは決して話しかけてこなかったのに、尋問官が同房の囚人をここに入れると決めた途端、私に話しかけるようになったのはなぜかと。看守はそんなことはないと否定しましたが、実際にそうでした。

人間を狭い空間に閉じ込めてどうするのか、そして看守は囚人をどう扱うのか、すべてが巧妙に計算されているということが分かります。たとえば、囚人が独房から出されると、看守の態度が軟化し、言葉少なに話しかけてくるのです。

すべて筆談で行われた尋問

--尋問室の雰囲気、いわゆる「ゲーム運び」はどのようなものでしたか？

サローラ・キャンプでは、独房から尋問室に連れて行かれるとき、とても短い距離だったのにもかかわらず、目隠しをされていました。

女性看守が私を尋問室まで連れて行きます。看守はそのまま尋問室に座って留まるときもあれば、尋問官が来ると出て行くこともあります。私は尋問の間も目隠しをされていました。何か書く必要があるときだけ、手元が見えるように、わずかに目隠しを上げることが許されました。

尋問は毎回違う場所で、違う時間帯、朝、昼、夜を問わずにおこなわれます。初日の尋問は夜8時に始まり6時間ほど続きました。サローラ・キャンプでは尋問官が質問を紙に書き、話をすることはありません。何でも紙に書くのです。しかしこの間、尋問官は私をあらゆる理由で責め立てます。

209棟では、尋問の間は目隠しを外され、私は尋問官の顔をはっきりと見ました。209棟では、尋問官は社会問題を含む様々な話題について話します。サローラ・キャンプの尋問はそんな雰囲気ではありませんでした。

むしろ私の個人的なこと、たとえば独身か既婚か、恋人はいるかどうか、自宅に来た人間は誰なのか、なぜ来たのか、また私の旅行についての質問、あるいは私の携帯電話について聞かれました。尋問官は私の携帯電話をチェックしながら尋問を続けます。

しかし209棟では尋問室に携帯電話が持ちこまれることはありませんでした。携帯電話のデータは事前に調べてあって、彼らはそれに沿って質問してきました。

翻訳：星 薫子

