フードテック推進派「農業は生態系や環境を破壊する重大犯罪だ」…利益のために農家を犠牲にする「矛盾だらけ」の大企業の実態

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

農業そのものを否定する発言

2024年、世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）でも耳を疑う発言が飛び出した。

「アジアのほとんど地域では、今なお水田に水を張る稲作が行なわれている。水田稲作は温室効果ガス、メタンの発生源だ。メタンはCO2の何倍も有害だ」（バイエル社CEO）

「農業や漁業は『エコサイド』（生態系や環境を破壊する重大犯罪／※「エコロジー」と「ジェノサイド」を組み合わせた造語）とみなすべきだ」（ストップ・エコサイド・インターナショナル代表）

つまり、農業そのものの否定だ。フードテック推進の極端な論理である。ややもすると私たちは、彼らが「環境に優しい農業が大事だね」と言っているのかと勘違いしそうになるが、そうではない。農業そのものを否定し、潰し、そしてコオロギ食などの昆虫食や人工的な食べ物で儲けようとするのが彼らの目的だということが明らかになってきた。

こうした議論は、「工業化した農漁業や畜産を見直し、環境に優しい農漁業や畜産に立ち返るべきだ」と主張しているのではなく、「農漁業、畜産の営み自体を否定しようとしている」意図が強いことに気づく必要がある。

プライベート・ジェット機を乗り回してダボス入りし、温室効果ガス排出を大きく増加させている張本人たちが、農業を悪者にする欺瞞も指摘されている。これに日本の動きも呼応している。

「儲けのために」農家を犠牲にする企業

田んぼを畑にすれば「手切れ金」（一時金）だけ出して田んぼを潰し始めた。また、「田んぼに水を張らない『中干し』の期間を長くしないと施策対象にしない」と言い出した。これは逆ではないか。田んぼにできる限り水を張ることが、生物多様性を守り、環境を守って、環境にも人にも優しい稲作になるはずだ。

それをメタンの問題だけ取り上げて、中干しを延長しないとだめだと言う。つまり「田んぼに水を張るな」という、田んぼを否定するような政策を日本も始めているわけだ。

さらに、もう一つの問題がデジタル農業、スマート農業だ。農家が楽になるのは大事だが、そこにグローバル種子農薬企業やIT大手が目をつけて「農家さん早くやめてくれ」、農家がいなくなれば、ドローンとセンサーを張りめぐらせて、機械を自動制御する無人農場を投資家に売って儲けるといった話が出ている。

ビル・ゲイツ氏がアメリカの農場を買い占めて、アメリカ一の農場主になっているとのABCテレビの報道も見られた。日本の農地も買っているという。2021年の世界食料サミットで、こうした無人のデジタル農業を推進するための契機にしようとしたという話もある。絵空事ではない。

国がこれを率先してやろうとしたら、地域コミュニティも伝統文化も崩壊する。「一部の企業の儲けのために」が優先されてはならない。

