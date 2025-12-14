【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町などに発表（雪崩注意報） 14日07:21時点
気象台は、午前7時21分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、日高町日高、日高町門別、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町に発表しました。
胆振、日高地方では、14日昼前から強風に、14日昼過ぎから15日明け方まで大雪や電線等への着雪に、14日昼過ぎから高波に、15日までなだれに注意してください。
