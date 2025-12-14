自分の子どもに「違和感」を覚えたら…”親でも気づけない”プラダー・ウィリー症候群（PWS）診断までの流れと治療法を徹底解説！

あなたは「プラダー・ウィリー症候群（通称PWS）」という病気を知っていますか？

認知行動療法で改善していく

PWSの当事者が実際に生活していくうえで、もっとも悩むのが、行動や人間関係の問題です。周囲が困ることもあるでしょうが、本人がいちばん困っています。本人に「こうしなさい」と言うだけではなく、いっしょに考え、支えながら、改善していくようにします。

認知行動療法は、ものごとにはいろいろな見方があることに気づかせ、本人の認知を変えていく心理療法。心や行動の問題を改善するためには最適な方法です。まず、望ましくない言動を𠮟って減らすのではなく、望ましい言動をほめて増やすこと が基本です。「積極的行動支援」の考え方です。

制止する必要があるときは、短い言葉ではっきり言います。そして見通しをもたせたり、改善案を提示します。おしつけず、本人が自分で考え、選択して実行するようなかたちで提案します。

目標はあまり高く設定せず、ほんの少しがんばれば到達できるくらいにします。「スモールステップ」という考え方です。たとえば減らす体重もほんの少しにして、ひんぱんに評価します。目標に達したら、ごほうびをもらえるようにします。これは「トークンシステム」といいます。達成感は続けるための大きな励みになるでしょう。

不安を少なくして、自信をとりもどす

言動は本人にとっての真実に基づいているのですが、 認知がズレているため、周囲には理解されにくいことが多くあります。

本人にはわけもわからず、自分の行動や言葉を否定されたり、想像と違うことが起こるのですから、不安に襲われたりパニックに陥ったりします。 自分を否定されつづけると、やがて自己嫌悪に陥ってしまうでしょう。自信をなくし、ものごとを素直に受け入れられなくなります。

自信をもたせるには本人のよい面を認めることが必要です。自信を回復し、自分で自分をほめられるように。 いっぽう、不安を払拭するために、正しい情報を増やします。適正な認知に基づく情報を得ることは本人にはむずかしいので、周囲の支えが必要です。

怒りの気持ちをコントロールできるようにする

欲求不満や怒りの感情への耐性は高くありません。感情に押し流されてしまい、なにも考えられず、周囲の制止や忠告の言葉も耳に入りません。エスカレートしやすく、かんしゃくや攻撃、自傷に至ることもあります。

対策として、こうした感情が起こりやすい、過剰な刺激を避けるようにします。たとえば、親族の集まり、ショッピングモール、スーパーマーケットなどに行くときは、イライラしていないかなど感情の変化に注意します。

怒りが止められないときは、周囲は冷静さが必要です。話題を変えるか、その場から離れる、状況を限定するなど、遺恨を残さないような終わり方にします。穏やかなときに、怒りのコントロール法を説明します。親や周囲が一緒におこない、できたらほめます。

