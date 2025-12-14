グラビアアイドルの藍野りな（24）が14日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。入浴ショットを投稿した。

茶色のバスタオルを巻いているものの、胸元はギリギリまで露出。「夜になると、少しだけ力が抜ける気がする」などとつづり、シャワーを浴びて体をぬらしたショットもアップした。

さらに、浴衣姿の「ビールが美味しい顔」や、旅館の食事を満喫する姿なども加えた。

また、別の投稿では「いけそうって思ったんだけど、やっぱり今日もここまで。笑」とベージュ色のビキニ水着姿で苦手の水風呂にチャレンジする姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃセクシーで色っぽい」「素敵可愛い」「キュンキュンしちゃう」「たまらない…たまりません」「ドキドキ」などのコメントが寄せられた。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。縦型ショートドラマ「生まれ変わった運命の人に」九条絵梨花役で出演。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。