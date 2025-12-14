「決死隊」による”命がけ”の作業…突入後の第2班を震撼させた「トーラス室」の”衝撃的”な放射線値

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第42回

吉田はベント実施を指示し、運転員が手動で弁を開ける作業を行うこととなった。中央制御室には地元出身のベテラン運転員が集まり、命がけの作業に志願した。しかし、放射線量は600ミリシーベルトを記録し、事前の試算を大幅に上回った。現場状況の悪化により、事前の戦略は実際の放射線量の変動に対応できず、暴走する核のエネルギーを前に為す術が無かった。

「決死隊」の突入

菅との会談を終えた後、吉田は午前9時を目標にベントを実施することを指示し、中央制御室に対して、被ばくの恐れがあるものの、原子炉建屋に立ち入ってベントに必要な作業を行うよう要請する。

このとき現場に求められたのは、ベントを行うために必要な2つの弁を手動で開ける作業だった。

ベントを行うには、格納容器と排気筒の間にある少なくとも2つの弁を開ける必要がある。このうち、「MO弁」と呼ばれる電動弁は原子炉建屋の2階にあった。

中央制御室の運転員たちによって「決死隊」が編成され、命がけの作業が始まろうとしていた。

地元出身者の絆

当時、1、2号機の中央制御室には、この日の担当とは別のベテラン運転員たちが、自ら志願して続々と応援にきていた。このころになると、40人ほどが中央制御室で事故対応にあたっていた。運転員の多くは、地元の出身だった。高校時代からの先輩、後輩関係にある人も少なくなく、互いを思い合う絆は強かった。

井戸川は、このときの様子をこう振り返っている。

「現場がひどい状態になっているのはみんな知っていたと思います。だけど、その中で、（決死隊として）誰が行くかとなったとき、押しつけはまったくなかったですね。俺が行くという感じで手をあげて、みんなが責任ある行動をしていたと思います」

現場には当直長や副長クラスのベテランが行くことになった。当直長は、2人一組で3班を編成した。放射線量や余震の大きさによっては途中で引き返すことを考慮して、1班ずつ原子炉建屋に入り、中央制御室に戻ってから、次の班が出発することを申し合わせた。

100ミリシーベルトの壁

午前9時4分、中央制御室から、先陣を切って2人が飛び出し、原子炉建屋2階にある格納容器のMO弁（電動弁）を25%開くことに成功する。

続いて午前9時24分。第2班が出発した。

2人が目指したのは、原子炉建屋の地下1階にあるトーラス室。そこにベントのために必要なもう一つの弁、「AO弁（空気作動弁）」があった。

トーラス室の入り口扉の前で、サーベイメーターを見ると、1時間あたり600ミリシーベルトの値を示していた。法定限度の100ミリシーベルトに、10分で達してしまう値だった。

この数字が事前の想定と大きく違っていた。

事前の戦略は追いつかず

ベントの決死隊が突入する前、免震棟はベント弁の操作時に予想される被ばく量を割り出し、作業時間を試算していた。試算では、原子炉建屋内の放射線量を1時間あたり300ミリシーベルトと想定し、最大17分ほど作業できると見ていた。

この試算の元となったのは、決死隊の突入から10時間ほども遡る前日の午後11時に測定された放射線量だった。このとき、保安班が原子炉建屋の南北にある二重扉の前で測定した放射線量は、北側で1時間あたり1.2ミリシーベルト、南側で0.5ミリシーベルトだった。

このあと、1号機のベントを優先することを決め、午前3時45分頃、再び原子炉建屋の放射線量を計測しようと保安班が二重扉を開けるが、蒸気のような白い「もやもや」が見え、測定は断念されていた。

刻々と悪化する状況をデータとして捉えることができず、手元に残った放射線量を最大限多く見積もったつもりだった。しかし、現実の放射線量は、試算の2倍だった。暴走する核のエネルギーに、事前の戦略は追いついていなかった。

