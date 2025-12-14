こうして「満洲国」は消滅した…8月15日、日本人銀行員たちが直面した「生々しい現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

楚歌に囲まれる項羽さながら：満洲

8月14日に避難のため新京を出発した満洲中央銀行の行員・家族約2000人は、20キロほど進んだ先の軍官学校で夜を明かして8月15日の朝を迎えた。しかし重い荷物を持っているうえに、避難民には乳幼児や病人・高齢者などの、いわゆる「戦争弱者」もいることから、そこから先に進めなくなった。

避難民の窮状が伝えられた新京では、急ぎ在郷軍人（現役兵役を終えた予備役・後備役の軍人）約80人で救援隊を編成して軍官学校に派遣することになった。この救援隊には、満銀発行課長の武田英克も同行する。

武田ら救援隊は、新京の東南端を通過する際、食料品や医薬品を積んだ馬車の上で玉音放送を聴いた。すでに満洲は「敗戦」の状況だったが、改めてポツダム宣言受諾に関する玉音放送が流れると、救援隊には言いようもない虚ろな空気が広がった。

しかし間もなく、彼らの虚脱感は一気に吹き飛んだ。日本の敗戦を知った満洲人・中国人が日本人に暴言を言い放ち、襲撃まがいの行為も見られるようになったからだ。救援隊は足を速め、午後3時半頃に軍官学校に到着した。救援隊が着いて見ると、軍官学校の満洲人士官候補生らが避難民に銃を向けようとしている有り様だった。

軍官学校は士官学校に相当する満洲国軍の幹部養成学校で、後に韓国大統領となる朴正熙もここで学んだ1人だ。ソ連の満洲侵攻が始まると、軍官学校は満洲国軍から離れて関東軍の指揮下に入った。ところが玉音放送が終わると、満洲人・中国人の軍人・生徒は日本に反旗を翻した。

避難民たちは、敵に降った味方の歌を聴く垓下の項羽さながらだった。

避難民団は、それ以上先に向かうことができないという判断になり、その日の夕刻に軍官学校を出て新京に戻ることにした。乳幼児・病人・高齢者は馬車に載せ、それ以外は重い足を引きずりながら徒歩での移動だ。在郷軍人は小銃の先に銃剣を付けて、常に警戒を怠らない。万が一、暴徒に襲われた場合の備えである。

夜になると激しい雷雨に見舞われたが、みんな黙々と来た道を戻っていった。預かった同僚の子供を抱きかかえて歩くために、武田の妻は手元に残った唯一の財産である現金や宝石を、リュックサックごと道端に捨てた。

彼らは8月16日の未明、満銀総行から4キロほど南にある建国大学に到着した。大学構内から見る北方の空は、炎に照らされて赤く染まっている。未だソ連軍は新京まで来ていないので、暴徒による放火だろう。

この行程で幼児が1名事故で、成人女性が1名病気で亡くなっている。避難民団とは別行動をとって南に向かった満銀行員には、暴徒に殺害された人もいた。

避難民たちは、その日の昼下がりまで大学構内で休んだあと、それぞれの舎宅に戻った。地方から新京に逃れて来た人たちも、新京の舎宅に分かれて間借りした。

行員・家族たちが避難を始めた後も、満銀総行では8月15日以降も残った職員の手で営業が続けられ、各銀行からの預金払い戻し資金の求めに応えていた。新京にいた日本人は一部の政府・企業関係者を除いて南方に避難を始めていたが、入れ替わりに満ソ国境方面から日本人避難民が新京に入ってくる。このため新京にいる日本人の数は、逆に増えていた。

玉音放送後に大本営は全軍向けの停戦命令を出しており、関東軍でもこれを受電した。8月15日の午後11時に届いたのが「積極侵攻作戦の中止」の命令（「大陸命第1381号」）、翌16日午後6時に受信したのが、自衛のためやむを得ない場合を除く「即時戦闘停止」命令（「大陸命第1382号」）だ。これらを受けて関東軍司令部は、16日午後10時に隷下部隊に対して速やかな戦闘行動停止を命令した。

満洲国皇帝の溥儀は、避難先となった満洲と朝鮮の国境近く大栗子溝にある鉱業所所長宅で、8月15日のポツダム宣言受諾の放送を聴いた。17日の夜に鉱業所の職員住宅で開かれた満洲国幹部による会議で満洲国の解散が決まり、翌18日の午前1時に溥儀が「退位詔書」を読み上げる。こうして満洲国は消滅した。また新京は旧称の長春に復することになった。

もっとも避難民の流れは止まらない。各地から日本人避難民がなだれ込んでいる新京は無政府状態で、日々治安が悪化する。このため日本人避難民の連携と保護を目的とする「新京日本人会」が8月19日に結成された。

満洲国政府の日本人幹部は、皇帝と一緒に朝鮮国境近くにいた。また関東軍もソ連軍との停戦交渉で手一杯だ。そこでこの日本人会は、満銀のほか南満洲鉄道、満洲重工業開発、満洲電信電話など、新京に残った国策会社の幹部らが中心となって運営することになった。

そして同じ8月19日、ソ連軍が新京（長春）に進駐してきた。

