¡¡£²ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤¬12·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ì»þ´ü¡¢¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö·ø¤¤¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¤ËÄ¾¶á£µÇ¯¤Î£³Ï¢Ã±¤ÎÇÛÅö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËüÇÏ·ô¡£10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³ÛÇÛÅö¤¬£³²ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢ÀïÁ°¤«¤é¹Ó¤ì¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¿åÇ¼°¦Èþµ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Öºå¿ÀJF¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç¡¢£ÇIII¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬£³¾¡¡¢£ÇIII¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬£²¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¡Ê10·î25Æü¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¤¬¶þç§±ê¤Ë¤è¤ê°úÂà¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡Ê11·î£±Æü¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤â¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢º£²ó¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬¥¼¥í¡¢¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÇÈÍð¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿ÍÎÏ£²Æ¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼¤âÉÔºß¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤ä¾®Î³¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæ¿´»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£¿åÇ¼µ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²Àï£²¾¡¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·ÇÏÀï¡Ê£··î£µÆü¡¿Ê¡Åç¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï£´ÇÏ¿Èº¹¤Ç¾¡Íø¡£Â³¤¯¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ÎÌîÏ©µÆ£Ó¡Ê£¹·î20Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤â²´ÇÏÁê¼ê¤Ë´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤òÊì¤Ë»ý¤ÄÎÉ·ì¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Î£²Àï£²¾¡ÇÏ¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¡ÊÌÆ£²ºÐ¡Ë¤âÍÎÏ¸õÊä¡£Á°Áö¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦ÇòµÆ¾Þ¡Ê11·î30Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤¬Í¥½¨¤Ç¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£³ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡¡£º£²ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÉðËµ³¼ê¤È¤â¼ê¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é£²Æ¬¤Ï²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÇÏ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£¿åÇ¼µ¼Ô¤â¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤£²ºÐÇÏÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¡£¤³¤³£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤¬£´Ãå°Ê²¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤ÇöÇÏ¤ÎÂç¶î¤±¤Î²ÄÇ½À¤òÆ÷¤ï¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿åÇ¼µ¼Ô¤Ï£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥ê¥¹¡ÊÌÆ£²ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤Ç¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤È·ãÁö¡££´³Ñ£¶ÈÖ¼ê¤«¤é±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Ê¤É¸«¤»¾ì½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£´ÀïÏ¢Â³¤Ç1200£íÀï¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Î1400£íÀï¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºå¿ÀJF¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥ê¥¹¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡Á°Áö¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÇÏÂÎÁý¤â¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£404kg¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¾®ÊÁ¤ÊÆ±ÇÏ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£´Àï¤ÏÈ¡´Û¡¢»¥ËÚ¤ÎÂÚºß¶¥ÇÏ¤ÇÇÏÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á°²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë10kgÁý¤Î418kg¤Ç½ÐÁö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤â¸ÅÇÏ¤È¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤Ç¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Éé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëµ÷Î¥±äÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Áö¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤Î·è¤á¼ê¤¬ÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¼«¿È¡¢µÓ¿§¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Ï²ÄÇ½¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¾Àþ¤Ç¡Ëºä¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤íÁÀ¤¤ÌÜ¡£¹¥ÇÛÅö¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¿åÇ¼µ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢ÃêÁª¤òÆÍÇË¤·¤Æ½ÐÁö¤¹¤ë¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡ÊÌÆ£²ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÆ±ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¿·ÇÏÀï¡Ê£±Ãå¡£10·î18Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³¡Á£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³°¤ËÄ¥¤ê¡¢º¸¥à¥Á¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÉÁö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î±Ô¤¤¿¤ÓµÓ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢°È¾å¤Î¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¤â¡ØÄ´¶µ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¹¥É¾²Á¡£ÍÄ¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ÏÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÀïÌÜ¤ÎÇòµÆ¾Þ¡Ê£²Ãå¡Ë¤Ï½éÀï¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¤Ë¤³¤½Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÇÏ¼«ÂÎ¤Ï¡Ê½éÀï¤«¤é¡ËÁà½ÄÀ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Á±è¤¤¤òÄÌ¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ËÊÉ¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÏ·²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ëÀï¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¤·¡¢µ÷Î¥¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Áö¤«¤éÃæ£±½µ¤Ç¤âÊ»¤»ÇÏ¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢Ä´¶µ¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡£³ÂåÊì¤Ë1998Ç¯¤ÎÆó´§¡Êºù²Ö¾Þ¡¢½©²Ú¾Þ¡ËÌÆÇÏ¥Õ¥¡¥ì¥Î¥×¥·¥¹¤¬¤¤¤ë·ìÅý¤âÌ¥ÎÏ¡£°ìÈ¯¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÂçº®Àï¤Îºå¿ÀJF¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿¿Íµ¤Çö£²Æ¬¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¹¥ÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£