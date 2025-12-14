「古墳時代」はこうして終わった…列島内外に起きた大きな変動、有力氏族間の頻繁な抗争、前方後円墳が未完成のまま放置

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈大王の居所である「宮」は確認されても「条坊や城壁」が見つからない…古墳時代に「都市」は存在したのか？〉に引き続き、古墳時代がどのように終わったか、詳しく見ていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

古市・百舌鳥の二大門閥氏族が抗争の末に挫滅した（450〜475年ごろ）

『古墳時代の歴史』第4章でみてきたように、370年前後、百済との通交開始を契機として、カハチに分派して力を伸ばした門閥氏族が、カハチを本拠として力を強めた。このカハチ門閥氏族はさらに二派に分かれ、古市古墳群・百舌鳥古墳群をそれぞれ競覇的に築造した。各世代でもっとも大きな前方後円墳は、生まれのうえで各門閥氏族の長を約された人物（世界の例からみて、氏族長の直系男子が多い）が若いころから築き始めたものであろう。日本史ではこれを「寿墓（じゅぼ）」「寿陵（じゅりょう）」などというが、なるべく客観的な呼び方をめざす本書では、「生前造墓」と言っておこう。

考古学的な調査で、生前造墓の可能性が判明した例がいくつかある。代表例をあげると、一つはケノの前方後円墳である鶴山古墳（群馬県太田市、長さ95メートル）。ここでは、竪穴式石室に複数の鉄製甲冑を中心とする多くの鉄製品が副葬され、主人公の人骨も出土したが、頭骨のみ無く、また最後に立てられるべき埴輪も見つからなかった。年代は5世紀中ごろ。

次にはキビの大型前方後円墳である両宮山（りょうぐうざん）古墳（岡山県赤磐市、206メートル）。ここにも埴輪がなく、古墳は未完成のまま放置されたようである。最後にもう一つあげると、同じキビの前方後円墳である湊茶臼山（みなとちゃうすやま）古墳（同県岡山市、125メートル）。埴輪はあったが、主人公を迎え入れるべき中心の埋葬施設は造られず、放置された可能性が高い。

このような、主人公の死を待たずに放置された古墳は、各地を少し探せばわりあい頻繁に出てくる。地域内外の抗争で命を落としたり、追放されたり、行方不明になったりして、約束されていた地域の有力氏族長の座を失ってしまった人びとであろう。

なかでも、「大王」を名乗って中国南朝に使いを送る地位を争う百舌鳥と古市のカハチ二大有力氏族間の頻繁な抗争は、奈良時代に書かれた『日本書紀』などにも記されている。これらの抗争の多くは、450年から475年ごろを中心に力を振るった「ワカタケル」（雄略大王）という人物の仕業として描かれていて、兄の「木梨軽皇子（きなしのかるのみこ）」、従兄弟の「市辺押磐皇子（いちのべのおしわのみこ）」として伝えられた人物などを、追放したり殺したりしている。さらにはまた、カハチの二大門閥氏族に次ぐ力をもった馬見（うまみ）古墳群の有力氏族（葛城氏）やキビの実力者の命にも影響を与えた。

この結果、中国南朝に「大王」を名乗って遣使できるような実力をもった後継者はいなくなり、百舌鳥や古市の大型前方後円墳群は、475年ごろまでには急激に減少し、規模も小さくなるのである。

「応神新体制」が解体した（475〜500年ごろ）

このような動きと同調して、列島内外に大きな変動が生じている。その第一は、4世紀の末以来、一世代に数百両も造られて古墳儀礼に埋納された鉄製甲冑の生産が一斉に停止したことである。新型式の甲冑はわずかに副葬品として残るだけで、甲冑は全体に廃絶し、その埋納を中心としてきた古墳の意味が大きく変わるのである。その背景には、『古墳時代の歴史』第4章でみた5世紀の国際関係としての軍事政権への意向が薄れ、中国南朝との競争的な冊封関係に参入しようとする意志が弱まったことがある。これを背景として、競争を象徴化した大型古墳を築いてみせるエネルギーもまた消滅していった。大型の前方後円墳に象徴された「応神新体制」は、こうして終わりに近づいた。

これとさらに連動して、古墳（群）を築く位置、築くときの群構造などに大きな変化が生じる。この変化を的確にとらえ、背後の古墳の変質を明らかにしようとしたのは土生田純之氏である（土生田2006）。

土生田氏のおもな具体的指摘は二つ。一つは、これまで「王墓」とされてきた古墳群最大の前方後円墳が、古墳群内ではなく、群から独立して単独で築かれるようになること。そして、カハチ・ヤマトおよびセッツからなる近畿中央部を、5〜6世紀のあいだは転々とした可能性である。

土生田の二つ目の具体的指摘は、トップの次位に来る長さ100メートル前後クラスの前方後円墳が、列島各地の決まった場所に数世代集中するが、もはや5世紀の百舌鳥古墳群や古市古墳群のような階層構造をみせず、世代ごとに直列する構造をとることである。

「大王」と「大王家」が成立した（500〜575年ごろ）

土生田氏が指摘した、古墳の築造位置や古墳群の階層構造の変動には、どのような歴史的背景があったのだろうか。文献史学の研究をもとに類推してみよう。まず、これまで「大王墓」とされてきた5世紀をピークとする大型前方後円墳は、近畿中央部の各地に点々と築かれた。6世紀に入ると、より信憑性が増す『日本書紀』の記述や考古学的検討から、まず「ヲホド王（継体大王）墓、531年没、大阪府高槻市今城塚（いましろづか）古墳」。その庶子墓の「勾大兄（まがりのおおえ）（安閑大王）墓、536年没、大阪府羽曳野市高屋築山（たかやつきやま）古墳」。

次にその同母弟墓の「檜隈高田（ひのくまのたかだ）（宣化大王）墓、539年没、奈良県橿原市鳥屋ミサンザイ古墳」と並ぶ。さらに、安閑・宣化の庶弟で継体大王の嫡子の「天国排開広庭天皇（あめくにおしはらきひろにわのすめらみこと）欽明大王）墓、571年没、奈良県橿原市平田梅山古墳または同市五条野丸山古墳」と並ぶ。欽明陵として宮内庁が大王墓に治定している前者の平田梅山古墳は墳丘長140メートルにとどまるが、後者の五条野丸山古墳は墳丘長が300メートルを超え、全長28メートルの横穴式石室には蘇我氏出身の后である堅塩媛（きたしひめ）を合葬しているとみられる。

そして、欽明の大兄（おおえ）（皇太子）の箭田珠勝（やたのたまかつ）はこの地位に就いたものの早く死去して、大天皇の後継者にふさわしい墳丘長約300メートルの大阪府松原市河内大塚山古墳に葬られた可能性が高い。最後に前方後円墳に葬られたのは彼の弟の「訳語田天皇（おさだのおおきみ）（敏達（びたつ）大王）」であるが、先に営まれた母・石姫の墓である太子西山古墳に追葬されたので、事実上、最後に前方後円墳を造営したのは、欽明大王ということになる。

このように近畿中央部各所に点々と単独で築かれた6世紀の大型前方後円墳には、水を満々と溜めた深い周濠があり、それも勘案すると他の前方後円墳を凌駕しているから、6世紀歴代の大王墓の可能性が高いといってよい。それが点々と営まれる近畿中央部各地域を治めつつ直列する100メートル級の歴代氏族長墓を築いた、「大伴氏」「物部氏」などの氏族が、時の大王家とその勢力を支えたものであろう。

6世紀に入って前方後円墳自体が残存する数は、西日本より東日本、ヤマト・カハチよりもケノやムサシが多い。その理由には大きくみて二説あり、第一は西日本の先進性と東日本の後進性を重視した「辺境説」、第二は若狭徹氏が近年主張する「特区説」である。古墳の築造に近畿中央部の王権の認可を重視する若狭氏は、6世紀のケノをそのような特区とみようとした。

若狭氏の「特区説」はきわめて興味深いが、東アジアの歴史的変動のもとで近畿中央部を核とする「応神新体制」が崩壊し、新たな歴史的段階に向かおうとした動きを、筆者はより重視したい。

6世紀を迎えるとともに大王家を確立し、よく知られるようにその初代当主となったのは、継体大王であった。それとともに、5世紀までは抗争などを通じて、中国南朝に使いを送る地位を争ったカハチやヤマトの門閥氏族の地位は、継体から始まる新たな大王家を群臣として支える地位にとどまるようになった。これを、文献史学では「マエツキミ制」などと称する（加藤1991）。

後に確立される律令体制の原型になったといってもよいだろう。このプロセスの中で、日本列島は鉄やその他資源を朝鮮半島から輸入することを実質的にやめ、列島内各地の資源開発やその大和への集約を進めるという、古墳とは関係のない経済・社会へと変化していくのである。

古墳時代はこうして終わった。

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

