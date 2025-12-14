70Âå¤Þ¤ÇÇ¯¶â¼õµë¤ò¥¬¥Þ¥ó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ä¥×¥í¤¬²òÀâŽ¢É×ÉØ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹3¤Ä¤ÎÊýË¡Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Âç¹¾±Ñ¼ù¡¦Âç¹¾²ÃÂå¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ëÇ¯¶â¤Î¿¿¼Â¡Ú²þÄûÈÇ 2026Ç¯¿·À©ÅÙÂÐ±þ¡Û¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤È84¡óÁý³Û
À¤¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤äFP¤Î¿Í¤Ê¤É¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ì¹ç¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤·¤«»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤â¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼õµë³«»Ï»þ´ü¤Î·«¤ê²¼¤²¡×¤Ç¤¹¡£
70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤È42¡ó¡¢¤½¤·¤Æ75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤È²¿¤È84¡óÁý³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·«¤ê²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·«¤ê²¼¤²¡×°Ê³°¤Ë¤âÇ¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â»Ùµë³Û¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë
ÊýË¡1¡§¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡ÖÄê³ÛÉôÊ¬¡×¤È¡ÖÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Äê³ÛÉôÊ¬¤ÏÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤¬Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê³ÛÉôÊ¬¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¶â³Û¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿·î¿ô¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Î³Û¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤½¤Î¿Í¤ÎµëÍ¿¤ÎÂ¿²É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¤Î»Ùµë³Û¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»Ùµë³Û¤Î·×»»ÊýË¡¤ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¢¨1¡Ë¡£
µëÎÁ¤ËÈæÎã¤·¤ÆÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¾ºµë¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÊ¬¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â»Ùµë³Û¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁá¤¯¤«¤é¾ºµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÅöÁ³¡¢¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢µëÎÁ¤ÎÂ¿¤¤¡¦¾¯¤Ê¤¤¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê´èÄ¥¤Ã¤ÆµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨1¡¡Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î·×»»¡ÊÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¢£¶¦Æ¯¤¤ÈÊÒÆ¯¤¤Îº¹¤Ï25Ç¯¤Ç1500Ëü±ß
ÊýË¡2¡§É×ÉØ¤È¤â¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯
2¤ÄÌÜ¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¡¢¤½¤ì¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ¯¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤âÎ¾Êý¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤Ï2²¯±ßÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸³¶ÄÂ¶â¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¶¦Æ¯¤¤ÈÊÒÆ¯¤¤Ç¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢¡ÖÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÂ´¤ÇÀµµ¬¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¸³¶ÄÂ¶â¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÌó3²¯2000Ëü±ß¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ç¤ÏÌó2²¯5000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¸³¶ÄÂ¶â¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤Î¾ì¹ç¤âÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬¤º¤Ã¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â³Û¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤Ç·î³ÛÌó23Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¿È¤Î¾ì¹ç¤À¤È16Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¤Þ¤À»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½÷À¤ÎÊý¤¬Ê¿¶ÑÅª¤ÊÀ¸³¶ÄÂ¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¾¤ËÇ¯¶â»Ùµë³Û¤¬ºÊ¤ÎÊ¬¤¬12Ëü±ß¤À¤È¤¹¤ë¤ÈÉ×ÉØ¹ç·×¤Ç28Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒÆ¯¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È·î³Û¤Ç5Ëü±ßÁý¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¶â³Û¤Ç¤Ï1500Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤òÊ¬Ã´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤È·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¡Ö¥æ¡¼¥¹¥Õ¥ëÏ«Æ¯Åý·×2023¡×¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡¡Ï«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¡Ë
¢£60ºÐ°Ê¹ß¤â¶Ð¤áÂ³¤±¤ì¤Ð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë
ÊýË¡3¡§Ä¹¤¯Æ¯¤¯
´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¸¶Â§60ºÐ¤Þ¤Ç¤·¤«²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²ÃÆþ·î¿ô¤Ë¤Ï480¥«·î¤È¤¤¤¦¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ï¤³¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸¶Â§¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤Ð10Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ´ü´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Ç10Ëü¡Á20Ëü±ßÄøÅÙ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤ÇÇ¯¶â»Ùµë³Û¤ÏÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È70ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
60ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬65¡Á70ºÐ¤Îº¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÈÕÇ¯¤Î5Ç¯¤«10Ç¯¤òÇ¯¶â¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¼«±Ä¶È¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¥Õ¥ë²ÃÆþ
º£¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81ºÐ¡¢½÷À¤¬87ºÐ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö¼÷Ì¿Ãæ°Ì¿ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Þ¤ÀÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï84.4ºÐ¡¢½÷À¤Ï90ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤ÆÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¼«±Ä¶È¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï²Ô¤®¤¬¸·¤·¤¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËËþ³Û´ü´Ö¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÇ¯¶â»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë480¥«·î¤Î´ü´Ö¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ì¤ÐÇ¯¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÇÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉÕ²ÃÇ¯¶â¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËèÇ¯¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ·î³Û400±ßÉÕ²ÃÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÏ·¸å¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å²á¤´¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡¡¤½¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤È³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¡¦±Ñ¼ù¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤·¤Æ¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤Î¤¬60ºÐ¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÈ¾Ç¯¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤ò·Ð¤Æµ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¸ÛÍÑ¤Î´Ö¤Ï½µ3Æü¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¯¶È¸å¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¸½ºß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤¬ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è¤ò10Ç¯°Ê¾å¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»°ÁØ¹½Â¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¢£1ÈÖÌÜ¤ÎÁØ¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
¿ÞÉ½1¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤ËÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Ï»°ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÈÖÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¶â¼õµë³Û¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»î»»¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¤äÂà¿¦¶â¤Î¥â¥Ç¥ë¶â³Û¤Ç·×»»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¤±¼è¤êÀ¤ÂÓ¤ÏÉ×ÉØ¤É¤Á¤é¤«°ì¿Í¤À¤±¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï·î³Û¤Ç23Ëü2784±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ç65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼õµë³Û¤ÏÎß·×¤Ç6984Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤ì¤À¤±Ä¹À¸¤¤·¤è¤¦¤È¼õµë¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë
¤³¤ì¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¤ÎÃ±¿È¼Ô¤Î¾ì¹ç¤À¤È4904Ëü±ß¡£ºÇ¶¯¤Ê¤Î¤ÏÉ×ÉØ¶¦¤ËÆ±¤¸ÄÂ¶â¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó£¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤È¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç9809Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï7000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÇ¯¶â¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«½õÅØÎÏ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤ÆÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶â³Û¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¤³¤ì¤Ï90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·×»»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ÏµëÉÕ¤¬½ª¿È¤Ç¤¹¤«¤é¤É¤ì¤À¤±Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤â¤³¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¶â³Û¡¢7000Ëü±ß¤ò¼«Ê¬¤ÇÃß¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¢£Âç´ë¶È¶Ð¤áÂçÂ´¤ÎÂà¿¦¶â¤ÏÊ¿¶Ñ2000Ëü±ß
¼¡¤Ë2ÈÖÌÜ¤ÎÁØ¤Ï¡ÖÂà¿¦¶â¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢¤·¤«¤â²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡×¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷1000¿Í°Ê¾å¤ÎÂç´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢ÂçÂ´¤Ç35Ç¯°Ê¾å¶ÐÂ³¤·¤ÆÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÂà¿¦°ì»þ¶â¤Î¶â³Û¤Ï2037Ëü±ß¡¢¹â¹»Â´¤À¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸½¶È¤Ç¶ÐÂ³¤·¤ÆÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤Î¶â³Û¤Ï1909Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¤Û¤Ü2000Ëü±ßÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ê¢¨4¡Ë¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬300¿ÍÌ¤Ëþ¤ÇÂçÂ´¤¬1446Ëü±ß¡¢¹âÂ´¤Ï1092Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½¾¶È°÷¿ô¤¬50¿ÍÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÂ´¤Ç1088Ëü±ß¡¢¹âÂ´¤Î¾ì¹ç¤Ï992Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï1000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¬Ê¿¶Ñ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨3¡¡ÎáÏÂ5Ç¯¡¡½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¡¡Âà¿¦µëÉÕ¡Ê°ì»þ¶â¡¦Ç¯¶â¡Ë¤Î»Ùµë¼ÂÂÖ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¢¨4¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¶â¡¦Âà¿¦¶â»ö¾ð¡¡Âè8É½¥â¥Ç¥ëÂà¿¦¶â¡ÊÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¡Ë
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÂà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¶â³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸øÅªÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È8000Ëü¡Á9000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¿´¶¯¤¤¿ô»ú¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤òÃùÃß¡¦Åê»ñ¤ÇÈ÷¤¨¤ë
¤½¤·¤Æ3ÁØÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç½àÈ÷¤¹¤ëÃùÃß¤äÅê»ñÅù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤äÂà¿¦¶â¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¸ü¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼«½õÅØÎÏ¤Ë¤è¤ëÏ·¸å»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ºÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¸øÅªÇ¯¶â¡¢¤½¤·¤Æ2ÈÖÌÜ¤ËÍè¤ëÂà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬Ï·¸å¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃùÃß¤Ê¤êÅê»ñ¤Ê¤ê¤ËÎå¤á¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¼«±Ä¶È¤Ç¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬°ã¤¦
¤¿¤À¤·¡¢¿Þ2¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸øÅªÇ¯¶â¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï3ÁØÌÜ¤Î¼«½õÅØÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëiDeCo¤â¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ÎÏÈ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇµëÉÕ³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÕ²ÃÇ¯¶â¡Ê¢¨5¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ÂçÉý¤ÊÀÇÀ©Í¥¶ø¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«±Ä¶È¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦À©ÅÙ¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤Ï¼ã¤¤Æâ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤Ê¤ó¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¡ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤ÆÊÑ¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÏ·¸å¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢3ÁØÌÜ¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¹ë²Ú¤ÊÂ¤¤ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨5¡¡ÉÕ²ÃÇ¯¶â¡ÊÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
Âç¹¾ ±Ñ¼ù¡Ê¤ª¤ª¤¨¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
1952Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥¹ÁÏ¶È¼Ô¡£Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸Ä¿Í»ñ»º±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ä´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Âà¿¦¸å¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¦¸¦½¤¡¦¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø²ñ²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅê»ñ¸¼Ô¤Î¿´Íý³Ø¡Ù¡ÊÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯ÃË»Ò ÄêÇ¯½÷»Ò¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¦Æü·ÐBP¡Ë¡¢¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¡¡·ÐºÑ¤È¤ª¤«¤Í¤ÎÄ¶´ðËÜ1Ç¯À¸¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ª¶â¤Î¸¤¤¸º¤é¤·Êý¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£2024Ç¯1·îË×¡£
Âç¹¾ ²ÃÂå¡Ê¤ª¤ª¤¨¡¦¤«¤è¡Ë
³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤Æ22Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»ñ»º·ÁÀ®¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë·È¤ï¤ë¡£³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤é´Ø¤ï¤ê¡¢Ìó10Ç¯´ÖÅê»ñ¶µ°é¤ÎÂ¾¡¢±¿±Ä¼ÂÌ³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡£2012Ç¯9·î¤ËÂç¹¾±Ñ¼ù¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥¹¤òÀßÎ©¡£2022Ç¯9·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡¦ÄêÇ¯Á°¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÅù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¸¦½¤¤Ç¤Î¹Ö±é¤ÎÂ¾¡¢³Æ¼ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤äÇÞÂÎ¤Ø¤Î´ó¹ÆÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¡Ù¡¢¡Ø¿·NISA¤ÈiDeCo¤Ç»ñ»ºÇÜÁý¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡ØiDeCo¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ê¥½¥·¥à¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸åÉ×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊÂç¹¾±Ñ¼ù¤È¶¦Ãø¡¦ÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È Âç¹¾ ±Ñ¼ù¡¢³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Âç¹¾ ²ÃÂå¡Ë