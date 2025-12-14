なぜゴルフの「プロアマ戦」は男子プロが圧倒的に”不人気”なのか…きっかけは《イ・ボミの出現》だった

最近、数組のコンペでラウンドすると、乗用カートのナビボードに参加者のスコアが成績順にリアルタイムで表示されます。それは自分たちがトーナメントに出場しているような気分にさせてくれます。つまり下手なりに工夫し、試合の臨場感を楽しめるのです。

従来、アマチュアゴルファーの進む道は、競技で勝ちハンディキャップを上げるスポ根路線でした。それが最近は、幾ら頑張ってもシングルになれない。じゃいかに楽しくゴルフするかをという、レジャー路線に変わって来たのです。その中でも一番のご褒美が、上手な女性とラウンドするプロアマイベントです。

インスタのフォロワー数は3ヵ月で3000人以上

堀真珠：保険の外交員の仕事しつつ、休みの日にゴルフをして、昔の勘を取り戻すように努めました。実際久々にラウンドしてさほど腕は落ちてないようだし、段取りは友達が協力してくれるので、ゴルフをお仕事にする方向に調整しだしました。

そしてふと私の周りを見回すと、プロゴルファーでミニツアーに出ている人もいれば、ユーチューブで動画を作成したり、アマチュアながら大きなイベントを仕切り、企業との案件をこなしてビジネス化している人など多種多様いました。比率で言うと女性の方が多いですかね。

まずゴルフ仲間がインスタをやった方が良いと言うので、作ってくれて…そしたら3ヵ月で3000人以上の方とつながることが出来てびっくり。おかげさまで今は4万人超えで、これが私の財産ですね。

そして2023年の春に、これなら仕事を辞めてゴルフインフルエンサーの道に進めると思い、関西に引っ越しをしました。やはり香川県より関西圏にいる方が、仕事をしやすい面があります。その後、友達の誘いでどんどんプロアマに呼ばれて、気づいたら月10本以上お仕事が来るようになりました。

その後、ユーチューブを立ち上げ有名なインフルエンサーとコラボし、何十万人もの方に観て頂きました。これでやっと、今までの遅れを取り戻した感じです。

男子プロとは緊張して楽しめない

キムラの目

私も何度かプロアマに参加したことがありますが、男子プロとのラウンドは、楽しさよりプレッシャーの方が凄いです。最初のプロアマ参戦は1994年のアメックスのグランドスラム。ゲストがアーノルド・パーマーとリー・トレビノってもはや歴史上の偉人です。

しかも自分らの前にトレビノがいて、数百人のギャラリーが見ている。うわ〜どうしよう、数百人の前でティショット打つのか？ ギャラリーに当てたら大事件だ。心臓バクバクで打席に立つや、大ギャラリーは全員トレビノに付いて行き誰もおらず。ほっとした反面、一抹の淋しさを感じました。

それから10回ぐらいプロアマに出ていますが、男子プロとは緊張して、さほど楽しめません。男子プロのプレーが凄くて、一緒にラウンドして足手まといにならないか、そんなことを心配したりして。

そうなると楽しいのは、親切な女性プロとのラウンドです。気軽に世間話が出来るし、下手でも励ましてもらえるし、ワンポイントレッスンをして頂いても、素直に頭に入って来ます。

従来トーナメント開催前日に行われたプロアマでしたが、プロアマそのものが人気となり、次第にプロアマのみのワンデートーナメントやイベントが、各地で頻繁に行われるようになります。東日本大震災が起きると、有志のプロがワンデーチャリティプロアマを開催して、復興の手助けをしてくれたりしています。

大きな契機はイ・ボミ選手の台頭で

プロアマはプロから見ればアマチュアと触れ合えるイベント、トップアマやゴルフインフルエンサーから見れば、自分の知名度を活かした営業活動となり、ゴルフ業界の活性化に貢献することになります。

一方、参加するアマチュアゴルファーですが、実は8割程が男性ファンです。しかも平成時代までジャンボだ、タイガーだと強い選手に憧れていたおじさん達が、突如女子ゴルフ推しに転向したのです。

宮里藍ちゃんブームからその兆候がありましたが、大きな契機は10年前のイ・ボミ選手が賞金女王になった時です。その頃からファンは、チャーミングで強い選手を好む傾向が強まりました。

昼はイ・ボミ選手を応援し、夜は井川遥さんがカウンターに立っているバーでハイボールを飲む。おじさん達はそんな自分の姿を夢想するのでした。昭和・平成と戦い抜いたおじさん達が、癒やしや推しを求めてゴルフをしても良いじゃないですか。そして競技ゴルフ漬けだった真珠さんも、ゴルフを楽しむという観点でお仕事を始めています。

令和に入り、プロアマ両者の目論見が、どうやら一致する時代が到来したようです。

