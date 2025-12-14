娘と韓国旅行を計画しています。「LCCセール」で行こうと思っていますが、夫はJALのほうが安心だと言います。実際LCCにリスクはありますか？

LCCの仕組み －なぜ安く、何が省かれているのか

LCCが低価格を実現できる理由は明確です。座席数を増やして1便あたりの収益性を高めたり、機材を同一機種にそろえて整備コストを下げたり、機内サービスを必要最低限にすることで運航費用を抑えています。

その結果、運賃は大手の半額以下になることも珍しくありません。飛行機代を抑えることにより、その分を現地のグルメやアクティビティに多くのお金を回すことができます。一方で、荷物預けや座席指定、機内飲食などは追加料金となるケースが多く、これらを家族全員が利用すると意外と高額になります。

つまりLCCの安さは、不要なサービスを省けばお得になる仕組みであり、必要なサービスが多いほど割安感が薄れやすい点を理解しておくことが重要です。



LCCの安全性はどうなのか

「安い航空会社は安全性が低いのでは……」と不安に感じる方は多いでしょう。しかし、航空会社は規模に関係なく厳格な航空法や国際基準に基づいて運航しており、整備やパイロット訓練の基準が緩くなることはありません。

また、アメリカのFlight Safety Foundationが運営する「Aviation Safety Network」によると、航空便全体で事故件数が減少傾向にあることも報告されており、LCCの路線が拡大している状況と合わせて見ると、LCCは危険と単純に結論づけるのは難しい側面があります。

ただし、公開されている統計の多くは商業旅客便全体を対象にしたもので、LCCのみを抽出した事故率を示すものではありません。このため、「事故が減っている＝LCCが特に安全」という意味ではなく、あくまで航空業界全体の安全性向上を示すものと理解する必要があります。

結果として、安全面そのものにおいてLCCが大手に劣るという根拠は乏しく、実際に利用する際の注意点は、むしろサービスの仕組みや運送条件、追加費用の発生しやすさといった運用面の違いにあるといえるでしょう。



LCCで気をつけたい“本当のリスク”

安全面で差はなくても、LCCには「使い勝手」や「追加費用」に関するリスクがあります。

まず、遅延や欠航が発生した場合、大手のような代替便や振替便を柔軟に提供できないことがあります。運航効率を重視して機材をフル稼働させているため、ひとつのトラブルがスケジュールに影響しやすいのです。

また、受託手荷物の重量制限が厳しく、超過すると高額な追加料金が発生します。特に子ども連れで荷物が増えやすい旅行では、この点が旅行費用の不確実性につながりやすい部分です。

さらに、座席間隔が狭い点も体力を消耗しやすく、到着後の行動に影響が出ることがあります。特に、移動時間を快適に過ごしたい方は注意が必要です。



どんな家族にLCCが向き、大手が向くのか

LCCが向いているのは、荷物が少なく、飛行機を単なる移動手段と割り切れるタイプの旅行です。費用を抑えられる分、ホテルや食事に予算を回せるメリットがあります。

一方で、家族連れで快適性を重視したい、スケジュール変更の可能性がある、荷物が多い、といった状況では大手のほうが満足度は高く、費用対効果も安定しやすい傾向があります。



LCCか大手かは旅の目的に合わせて賢く選ぼう

LCCは価格メリットが非常に大きく、条件が合えば家族旅行をぐっと身近なものにしてくれます。ただし、安さと引き換えに柔軟性の低さや快適性の不足、追加費用の発生しやすさといった特徴があります。

一方で、安全性は大手と同じ基準で確保されており、「安いから危ない」という心配は必要ありません。

家族旅行で大切なのは、予算、安心感、快適さなどから「何を優先するか」です。娘さんとの思い出をより良いものにするため、ご家族で価値観を共有しながら最適な選択をしていきましょう。



出典

Flight Safety Foundation Aviation Safety Network

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー